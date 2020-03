Selfie wspomaga odchudzanie?

Okazuje się, że regularne pstrykanie selfie może wspomóc nas w drodze do smukłej sylwetki. Jak właściwie ma to działać?

Zdjęcie Każdy sposób motywacji do dbania o zdrowie jest dobry! /123RF/PICSEL

Nie od dziś wiadomo, że dobra motywacja to klucz do wszystkich sukcesów, również w odchudzaniu. Dlatego trenerzy personalni lub psychodietetycy dwoją się i troją, by utrzymać swoich klientów w dobrej formie.



Wbrew pozorom zgrabna sylwetka nie wymaga wielu skomplikowanych procesów, a najważniejsza w całym przedsięwzięciu jest po prostu... konsekwencja.



Z pomocą nadchodzi... niepozorne selfie. Okazuje się bowiem, że rejestrowanie na bieżąco stanu swojego ciała może bezustannie motywować nas do dbania o siebie.



Jak wykorzystać dobroczynny wpływ autoportretów i co robić, gdy jednak posunęliśmy się o krok za daleko? Oglądnij wywiad z dietetyczką Katarzyną Biłous oraz trenerem przygotowania motorycznego - Pawłem Raczyńskim.