Sierpień to "szczęśliwy" miesiąc dla pary młodej

Choć do organizacji ślubu oraz wesela staramy się podchodzić racjonalnie, a zwłaszcza względem kosztów, to jednak wierzenia i przesądy odgrywają często ogromną rolę w tym procesie. W Polsce istnieje tradycja, wybierania miesiąca, w którym zawarta jest litera „r.". Dlaczego? Wierzy się, że przyniesie to nowożeńcom szczęście na wspólnej drodze życia. Z tego względu popularnymi miesiącami na celebrację małżeństwa jest marzec, czerwiec, sierpień, wrzesień i grudzień.