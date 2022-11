31 października tego roku Siostry Urszulanki z Łodzi znalazły w oknie życia dziecko. Nowe opiekunki chłopca postanowiły od razu je ochrzcić, a że informacja szybko obiegła media, to spotkała się z dość skrajnymi reakcjami w sieci.

Część osób pochwaliła decyzję sióstr, część przekonywała, że nie powinny one były tego robić. Sprawę postanowiła skomentować także "Superniania", czyli psycholożka Dorota Zawadzka, której nie spodobało się zachowanie sióstr.

"Superniania" krytykuje siostry, które ochrzciły noworodka z okna życia. Pod postem burza!

Dorota Zawadzka postanowiła skomentować całą sprawę na Facebooku:

Ciekawe kto wyraził zgodę na chrzest i jak ma się do tego prawo. Wg mojej wiedzy zakonnice nie miały takiego prawa... ale może nie wiem wszystkiego? To ze dziecko trafiło do tego konkretnego okna życia /przy zakonie/ nie powoduje, że dziecko jest "własnością" kościoła"

- napisała.

Post szybko spotkał się z reakcją obserwujących, którzy również podzielili się na dwa obozy:

- "Mam takie przemyślenie. Po prostu stwórz miejsce, by trafiały tam niechciane dzieci. A później daj wszelkie wskazówki, jakie dzieci przyjmujesz. Bardzo konkretnie sprecyzowane. Zobaczymy ile dzieci u Ciebie zostanie. I wtedy pochwal się skutecznością. Ile żyć uratujesz?", "Brak etyki i totalny upadek moralny, by poruszać taki temat. Świat oszalał", "Prawo świeckie nie ma nic do chrztu. A sam sakrament chrztu naprawdę nie robi żadnej krzywdy. Natomiast to, że ma Pani tak duży sprzeciw w sobie wobec jakichkolwiek przejawów religii, świadczy dość jasno o tym, jak bardzo jest Pani uprzedzona. Dawno wyszło to poza racjonalny stosunek do osób czy poglądów, z którymi ma Pani prawo się nie zgadzać", "Krzywda dziecku się nie stała, chrzest nie oznacza że musi być katolikiem zaraz. Są większe problemy w życiu człowieka. Ale z drugiej strony człowiek jak się uprze ze wszystkiego umie zrobić aferę" - piszą ci, którzy niekoniecznie zgadzają się z opinią "Superniani".

Część osób przyznała jej jednak rację, stwierdzając, że decyzja sióstr o chrzcie małego dziecka była bezprawna:

- "Też uważam, że to bezprawie", "Bardzo trafne spostrzeżenie. Okno życia służy ratowaniu życia, a nie dołączaniu kolejnej osoby do wspólnoty KK. Bo to jednak wygląda na wykorzystywanie sytuacji", "Statystyki im spadają z roku na rok, to chrzczą, kogo popadnie".

Dorota Zawadzka mocno broni swojego zdania, przekonując, że siostry, które ochrzciły noworodka, złamały prawo. A jakie jest wasze zdanie?

Jak działa okno życia?

Dziecko, które trafia do okna życia, nie przebywa tam dłużej niż godzinę. Na miejsce wzywana jest policja, a dziecko trafia do szpitala na badania - gdy jest zdrowe, zostaje umieszczone w ośrodku adopcyjnym.

W tym czasie policja sprawdza czy pozostawienie dziecka nie jest związane z przestępstwem, czy nie zostało np. porwane. Po zakończeniu postępowania ośrodek adopcyjny zwraca się do sądu o ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem. Gdy dokumenty się uprawomocnią, sąd orzeka o adopcji, a dziecko trafia do nowej rodziny.

Zdjęcie W oknie życia noworodek pozostaje nie dłużej niż godzinę / Marek Bazak / East News

Czy matka może jeszcze odzyskać pozostawione w oknie życia dziecko?

Matka może odzyskać dziecko, pod warunkiem, że wróci po nie przed uprawomocnieniem się dokumentów. Taka furtka przygotowana jest np. z myślą o kobietach, które urodziły, ale w wyniku np. szoku poporodowego postanowiły oddać dziecko.

