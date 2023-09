Spis treści: 01 1. Nieodpowiedzialne postępowanie

02 2. Konsumowanie śmieciowych treści

03 3. Pogrążanie się w żalu

04 4. Porównywanie się z innymi

05 5. Dążenie do doskonałości

06 6. Niewyznaczanie granic

07 7. Odkładanie na później

Oto 7 rzeczy, których nie robią inteligentni ludzie

1. Nieodpowiedzialne postępowanie

Powiedzmy sobie jasno: każdy popełnia błędy, ale inteligentni zanim podejmą jakiekolwiek kroki, analizują sytuację, rozważają wszelkie za i przeciw i dopiero podejmują decyzję, starając się, żeby była możliwie jak najbardziej odpowiedzialna i słuszna. Ileż razy słyszałeś/mówiłeś: "Raz się żyje!" właśnie odnośnie do ZŁYCH wyborów. Ostatecznie tak, żyje się tylko raz, ale z pewnością szkoda byłoby mieć złe życie przez własne nieprzemyślane wybory.

2. Konsumowanie śmieciowych treści

Łatwo jest marnować setki godzin w miesiącu, a nawet tygodniu na bezużyteczne i bezmyślne filmiki, posty czy zdjęcia. Jeśli każdego dnia spędzasz wiele godzin na przeglądaniu mediów społecznościowych, prawdopodobnie przyswajasz mnóstwo bezużytecznych treści. Spróbuj ten czas wykorzystać na naukę, rozwój, coś, co przyniesie ci coś dobrego.



3. Pogrążanie się w żalu

Każdy czegoś żałuje, to prawda. Jednak życie przeszłością, tkwienie w niej po uszy i ciągłe roztrząsanie bolesnych chwil jest po prostu stratą czasu i nic do twojego życia nie wniesie. Przeszłości nie zmienisz, czasu nie cofniesz. Odbierz tę lekcję, wyciągnij z niej coś dla siebie na przyszłość i idź dalej.

4. Porównywanie się z innymi

W dobie mediów społecznościowych na porównanie jesteśmy narażeni właściwie non stop. Rzecz w tym, że widzisz tylko to, co inni chcą, żebyś widział. W ostatecznym rozrachunku porównywanie swojego życia z życiem pokazywanym na pięknych zdjęciach na Instagramie ci nie służy.

5. Dążenie do doskonałości

Nie ma czegoś takiego jak doskonały człowiek. Jeśli zawsze starasz się być doskonały, wszystko, co robisz, zawsze będzie niedokończone. Zamiast skupiać się na perfekcji, skup się na jak najlepszym ukończeniu tego, co zacząłeś.



6. Niewyznaczanie granic

Mówienie "tak" jest proste. Jest też kuszące, ponieważ zależy nam na tym, żeby inni nasz lubili, szanowali, podziwiali. Ale w ostatecznym rozrachunku niestety zgadzaniem się na wszystko osiągamy efekt dokładnie odwrotny. Niestawianie granic i rozmienianie się na drobne nie przysporzy ci podziwu innych, za to na pewno sprawi, że w końcu stracisz szacunek do siebie.

7. Odkładanie na później

Odkładanie tego, co trzeba zrobić na później jest poważną stratą czasu. Jest proste, ale pomyśl, ile stresu ci przynosi, kiedy okazuje się, że w końcu jednak trzeba to zrobić i to w bardzo krótkim czasie.

