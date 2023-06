Spis treści: 01 Słowa używane w błędnym znaczeniu

02 Które polskie słowa używane są błędnie?

Słowa używane w błędnym znaczeniu

Słowa używane w błędnym znaczeniu są uznawane za błąd leksykalny, który najczęściej pojawia się nieświadomie w wymowie języka polskiego i wynika z nieznajomości poprawnych definicji danego wyrazu.

Językoznawcy uznają używanie słów w błędnym znaczeniu jako niedbałość o wymowę w języku polskim. Niestety często zdarza się, że dane słowa są błędnie zakorzenione w rodzimym języku do tego stopnia, że ich prawidłowe znaczenie może być nienaturalne.

Które polskie słowa używane są błędnie?

Z różnych błędów leksykalnych, przedstawiamy te, które występują najczęściej. Językoznawcy część z nich uznają za akceptowalne, niestety użycie większości tych wyrazów jest całkowicie niepoprawne.

Bynajmniej

Słowo "bynajmniej" jest najczęściej mylone z wyrazem "przynajmniej", a więc używamy go błędnie. "Bynajmniej" to partykuła przecząca, którą powinniśmy używać w przeczeniach np. "Nie mam bynajmniej zamiaru na wykonanie tej czynności". Słowa "bynajmniej" możemy również używać jako przeczącą odpowiedź na zdane pytanie np. "Czy zrobił pan ten projekt? Bynajmniej".

Dedykowany

Dedykować możemy jedynie książkę, autograf lub dzieło sztuki. Wiele osób dedykuje inne rzeczy, a więc używa słowa "dedykowany" w złym znaczeniu. Błędem leksykalnym jest dedykować komuś swój problem lub dedykować jakiś przedmiot danej grupie wiekowej.

Kolaboracja

W trakcie II wojny światowej słowo "kolaboracja" nabrało nowego znaczenia i obecnie traktuje się je jako współpracę z wrogiem. Niestety wiele osób używa tego słowa błędnie, jako współpracowanie z kimkolwiek. Bardzo często wyrazu "kolaboracja" stosują niepoprawnie artyści lub influencerzy pracujący z daną firmą np. z branży modowej.

Atencja

Słowo atencja jest mylone z angielskim wyrazem "attention" oznaczającym uwagę. Wiele osób uważa, że "atencja" to przyciągnięcie czyjejś uwagi. Oczywiście jest to błędne znaczenie. Słowo to oznacza uzyskanie od kogoś szacunku.

Tudzież

Słowo "tudzież" uznawane jest przez językoznawców za archaizm, który nie powinien być już stosowany. Wiele osób używa go błędnie jako zamiennika spójników "lub" czy "albo". Słowo to natomiast powinno być zamieniane z "oraz", a także "i".

Jakby

Słowo "jakby" jest nadużywane w języku polskim i wiele osób stosuje je w zbyt dużej ilości wypowiedzeń. Tego wyrazu powinniśmy używać sporadycznie, jeśli wyrażamy niepewność lub niezdecydowanie. W innych przypadkach traktowane zostanie jako nadużycie i błąd leksykalny.

Strasznie

Słowo "strasznie" używane jest w złym znaczeniu, jeśli chcemy wyrazić nim emocje np. "Strasznie kogoś kochamy" lub "Strasznie cieszymy się". Używamy błędnie tego wyrazu również do charakterystyki jakiejś osoby np. "Strasznie przystojny". Tak naprawdę słowo to ma negatywny wydźwięk i oznacza przerażenie, które można traktować jako synonim strachu.

Pretensjonalny

Wiele osób używa słowa "pretensjonalny" błędnie, myląc go z pretensjami. Tak naprawdę słowo to oznacza coś nienaturalnego, sztucznego, o złym guście.

Generalnie

Słowo "generalnie" jest użyte w błędnym znaczeniu, jeśli używamy go na początku zdania. Słowo to powinniśmy używać w poprawnym znaczeniu jako zamiennik wyrazu "ogólnie" lub "całkowicie".



Dokładnie

Bardzo często używamy słowa "dokładnie" jako odpowiedź twierdzącą na dane pytanie - jest to błędne użycie. "Dokładnie" jest synonimem słowa "starannie" i możemy go stosować tylko jako jego zamiennik.

Oportunista

Słowo "oportunista" jest określeniem osoby, która za wszelką cenę dąży do celu, chwyta się wszystkiego, aby odnieść sukces. W wielu przypadkach słowa tego używamy błędnie, interpretując "oportunistę" jako osobę, która stale stawia opór.



Spolegliwy

Słowo "spolegliwy" przyjęło się w języku polskim jako synonim "uległego", a więc jest używany błędnie. Słowo to określa człowieka godnego zaufania, na którym zawsze można polegać.

