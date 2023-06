Prezentowany test obrazkowy pozwoli ci odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś niezależną, czy raczej zależną osobą od innych w swoim życiu. Co najpierw na nim zauważyłeś?

1. Kot



Na obrazku zobaczyłaś kota? Należysz do osób niezależnych i autonomicznych. wykazujesz silną wolę i niezależność w podejmowaniu decyzji oraz w działaniu. Jesteś samodzielna i niezależna od opinii innych ludzi. Jesteś silna emocjonalnie i potrafisz radzić sobie w trudnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy jesteś w otoczeniu innych osób, czy też samotna. Jesteś pewna swoich przekonań i wartości i niezależnie od otoczenia trzymasz się swoich zasad. Jesteś autonomiczna i nie potrzebujesz czyjejś akceptacji, by być sobą. W relacjach posiadasz zdolność do utrzymania swojej indywidualności i autonomii, jednocześnie szanując potrzeby i granice partnera. Potrafisz wyrażać swoje oczekiwania i potrzeby, a jednocześnie jesteś gotowa słuchać i uwzględniać perspektywę drugiej osoby. Niezależność nie oznacza dla ciebie oddzielności, ale raczej zdolność do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji, zachowując równocześnie zdrową równowagę w relacji partnerskiej.

2. Nożyczki



Jeżeli na obrazku najpierw zauważyłeś nożyczki, to bardzo możliwe, że jesteś zależna od opinii i wsparcia innych ludzi. Często oczekujesz, że inni podejmą za ciebie decyzje lub będą cię prowadzić w życiu. Może być ci trudno radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdy nie masz kogoś, na kim możesz polegać. Często wpływają na ciebie opinie i sugestie innych, niekoniecznie słuchasz własnych potrzeb i intuicji. Osoba polegająca na innych często odczuwa lęki związane z samodzielnością i odpowiedzialnością. Ważne jest jednak zrozumienie, że możesz rozwijać swoją niezależność i umiejętność podejmowania decyzji samodzielnie, aby budować silniejsze poczucie własnej wartości i niezależności. W relacjach możesz wykazywać potrzebę stałego wsparcia i zależności od partnera lub innych bliskich osób. Jesteś skłonna oddać kontrolę nad swoim życiem, decyzjami i działaniami drugiej osobie. Często przystajesz na kompromisy, aby zadowolić innych, nawet jeśli oznacza to rezygnację z własnych potrzeb i pragnień. Często oczekujesz, że to druga osoba będzie podejmować inicjatywę i podejmować decyzje w związku.

Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy niezależnością a oczekiwaniem wsparcia od innych. Pamiętaj, że każda osoba jest wyjątkowa i nikt nie musi podporządkowywać się opiniom innych. Trzymaj się swojego prawdziwego ja i odkryj swoją niezależność poprzez swoją własną, unikatową osobowość.

