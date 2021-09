Dla jednych ślub jest najważniejszym wydarzeniem w życiu, dla innych tylko formalnością, a są też przecież osoby, które w ogóle nie potrzebują ślubu, by przypieczętować związek. Na tę ważną decyzję składa się wiele czynników.

Statystyki mówią, że co najmniej 20 proc. dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Oznacza to, że coraz mniej par zostaje popchniętych do decyzji o zawarciu ślubu ze względu na oczekiwanie dziecka. W dalszym ciągu jednak znajdują się tacy, którzy na ceremonię zaślubin decydują się właśnie z powodu ciąży. Niektórzy z powodów czysto pragmatycznych, jak na przykład pewność, że partner będzie mógł być obecny podczas porodu w szpitalu.



Co jednak w przypadku, gdy para chce wziąć ślub kościelny? 10 lat temu wystąpienie papieża Benedykta XVI rozpoczęło dialog dotyczący tego, czy ciężarne kobiety rzeczywiście w świetle prawa kościelnego mogą brać ślub.

Przygotowania do ślubu muszą być prowadzone od dzieciństwa, staż narzeczeński ma wynieść co najmniej kilka lat, a czas nauk przedmałżeńskich pół roku.

Reklama

- mówił wówczas bp. Długosz, zaznaczając, że szczególnym rygorem objęte zostaną kobiety ciężarne. Po to, aby ciąża nie była jedynym powodem, dla którego młodzi zawierają małżeństwo.





Czy ciąża jest przeszkodą w sakramencie ślubu?

Razem z moim mężczyzną niedawno dowiedzieliśmy się o ciąży. Zdecydowaliśmy o szybkim ślubie. Dodam, że nie jest to wpadka. Będąc u księdza w mojej rodzinnej parafii usłyszeliśmy :"Nie". Ksiądz zapytał otwarcie, dlaczego chcemy szybkiej ceremonii i padło pytanie o ciążę. Nie było sensu kłamać. Na terenie całego miasta, tj. w czterech innych świątyniach także usłyszeliśmy nie... Prócz zaprzeczenia padły jeszcze słowa o nieodpowiedzialności i głupocie z mojej strony.

- czytamy na jednym z forów, na którym kobieta szukała porady, co zrobić w przypadku, gdy przez ciążę księża odmawiają jej udzielenia sakramentu ślubu.



Nie zawsze jednak słyszy się kategoryczną odmowę udzielenia ślubu przez księża.



Chyba będzie trzeba dać więcej do koperty niż myśleliśmy. U nas ksiądz dał wyraźnie do zrozumienia, że podana kwota jest za mała.

- napisała inna kobieta, której ksiądz zgodził się na udzielenie sakramentu ślubu w trakcie ciąży, jednak pod warunkiem zwiększonej opłaty.



Inne użytkowniczki zwróciły uwagę na fakt, iż w takim przypadku ślub w świetle nauk Kościoła nie byłby ważny, gdyż zawarty podstępem - a takim może być np. przekupstwo - nie jest przez kościół uznawany.



Duchowni stwierdzili, że sam seks przedmałżeński jest grzechem. Wiadomo... Ale jeśli zdecydowaliśmy się na życie w grzechu przez ten czas i nam to nie przeszkadzało, to nie możemy dostać ślubu. Co lepsze przy tym samym kazaniu, stwierdzili, że komunii też nie wolno nam przyjąć, bo żyjemy w grzechu... - podzieliła się swoimi przemyśleniami jeszcze inna kobieta.

Zdjęcie Często zdarza się, że ksiądz odmawia udzielenia sakramentu ślubu, gdy kobieta jest w ciąży / 123RF/PICSEL

Sytuacje te są oczywiście wyjątkami, jednak przed podjęciem decyzji o ślubie kościelnym w ciąży warto zadać sobie pytanie: czy para chce ryzykować dodatkowym stresem spowodowanym uwagami i odmową księdza.



Często też parom w takim przypadku zaleca się po prostu zmianę parafii, w której odbędzie się ceremonia na taką, w której ksiądz nie będzie robił problemów. Jednak, czy przy takim manewrze decyzja o ślubie wynika z głębokiej wiary? Jeśli jest tylko pobudką ku temu, by "rodzina nie gadała", może warto zastanowić się, dla kogo tak naprawdę podejmuje się decyzję o ślubie.



Porady położnych

Wiele par w przypadku niespodziewanej ciąży decyduje się w pierwszej kolejności na ślub cywilny, a po narodzinach dziecka bierze ślub kościelny. Zarówno w przypadku ślubu cywilnego, jak i kościelnego, wydarzenie to wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i niemałymi emocjami, warto więc wybrać odpowiedni moment na zorganizowanie tej uroczystości.



Położne podpowiadają, że najlepszym czasem na zorganizowanie ślubu jest drugi trymestr, czyli ciąża na etapie 14 a 26 tygodnia. Wówczas większość dolegliwości, takich jak nudności i bóle głowy z pierwszego trymestru ustępują, a nie ma też sporego brzuszka, który może być przeszkodą w trzecim trymestrze. Dodatkowo, nie ma wówczas jeszcze stresu związanego z tym, że kobietę zaskoczy przedwczesny poród w trzecim trymestrze.



Dochodzi też kwestia zabawy weselnej. Choć taniec nie jest oczywiście przeciwwskazaniem w ciąży, warto unikać intensywnych podskoków i przegrzania organizmu. Należy zadbać o odpoczynek zarówno w trakcie wesela, jak i po całym wydarzeniu.



Zdjęcie Ślub i wesele w ciąży mogą być niebezpieczne dla zdrowia dziecka / 123RF/PICSEL

***



Zobacz również:

Organizacja ślubu

Meghan Markle i książę Harry nie ochrzczą córki w Anglii! Stanowczy sprzeciw!



Antek Królikowski i Joanna Opozda wydali oświadczenie! Będą mieli dziecko!