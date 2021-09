Meghan Markle i książę Harry nie ochrzczą córki?

Anna Lewandowska w jesiennej stylizacji. Odsłoniła nogi! Meghan Markle i książę Harry w czerwcu 2021 roku zostali drugi raz rodzicami. Na świat przyszła córka - Lilibet Diana, która jest wielką radością dla całej rodziny królewskiej.

Ponoć jej narodziny miały przełamać lody między Meghan i Harrym, a resztą monarchii. Mówiło się o ciepłych słowach od samej królowej, ale także od Williama i Kate, z którymi małżonkowie nie mają wciąż poprawnych relacji.



Plotkowało się także, że Meghan i Harry zdecydują się na chrzest pociechy w Wielkiej Brytanii, co będzie niezwykłą okazją do ponownego spotkania z rodziną.



Nie da się ukryć, że byłoby to wielkie wydarzenie i wszyscy na to liczyli.

Książę William wyraził sprzeciw

Niestety, okazuje się, że fani rodziny królewskiej muszą ostudzić swój entuzjazm.



Jak donosi "The Sun", Meghan i Harry pragnęli ochrzcić dziecko w Kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, ale nagle zamysłowi sprzeciwił się... książę William!



"Według bardzo dobrego źródła, książę William był tym, który w zasadzie powiedział: 'Nie, nie sądzimy, żeby to zadziałało'. To nie był szczególnie dobry pomysł - stwierdził Neil Sean, korespondent NBC.

To wywołało falę spekulacji o tym, co znów dzieje się między Harrym, a jego bratem. Wygląda na to, że książę i Meghan nie pojawią się zbyt szybko w Wielkiej Brytanii.



