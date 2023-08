Spis treści: 01 Muchomor czerwieniejący — co to za grzyb?

02 Cechy muchomora czerwieniejącego. Po tym go rozpoznasz

03 Nie pomyl go z tym grzybem. Jest silnie trujący!

Muchomor czerwieniejący — co to za grzyb?

Grzyb ten jest w Polsce bardzo pospolity. Jego owocniki pojawiają się w lasach od czerwca do października. Znajdziemy je zarówno w lasach iglastych, jak i liściastych.

Muchomory czerwieniejące są zbierane przez doświadczonych grzybiarzy, ponieważ miąższ tego grzyba ma przyjemny i łagodny smak, porównywalny z kanią. Co jednak istotne, jest on jadalny tylko po dostatecznym ugotowaniu. W stanie surowym jest on trujący i nie nadaje się do spożycia.

Grzyboznawca Wiesław Kamiński wyjaśnił nam, skąd wzięła się nazwa tego grzyba:

- W miejscach uszkodzeń grzyby te czerwienieją. Jednakże nie następuje to błyskawicznie, jak w przypadku niebieszczenia krasnoborowików ceglastoporych, to wymaga czasu, ale wszędzie gdzie występują jakieś otarcia, lub np. w trzonie są czerwie, to kanaliki z czasem robią się czerwone.

Cechy muchomora czerwieniejącego. Po tym go rozpoznasz

Owocnik tego grzyba jest duży i masywny. Kapelusz muchomora czerwieniejącego ma najczęściej jasnobrązową barwę, niekiedy z czerwonymi tonami. Pokryty jest delikatnymi i drobnymi białożółtymi lub różowymi łatkami, natomiast jego powierzchnia jest nieco lepka.

Trzon rozszerzany ku podstawie jest mięsisty, początkowo biały, lecz z czasem pojawiają się na nim różowe, a następnie winnoczerwone zabarwienia.

Tego grzyba charakteryzuje również zwisający białoróżowy i silnie bruzdowaty pierścień.

Zdjęcie Na kapeluszu muchomora czerwieniejącego, możemy dostrzec charakterystyczne drobne łatki / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Nie pomyl go z tym grzybem. Jest silnie trujący!

Grzyboznawca Wiesław Kamiński przestrzega przed zbieraniem tych grzybów:

- Pomyłka jest możliwa, jeśli ktoś nie zwraca uwagi na szczegóły.

Muchomor czerwieniejący jest grzybem zmiennym pod względem kształtu i zabarwienia. Z tego powodu nietrudno o pomyłkę. Niestety niedoświadczeni grzybiarze mogą pomylić go z silnie trującym grzybem.

- Można go pomylić głównie z muchomorem twardawym, który jest grzybem jadalnym.

Taka pomyłka nie jest jednak najgorsza. Muchomor twardawy nie jest trujący, jednakże nie ma żadnych wartości smakowych, dlatego jest bardzo rzadko zbierany. Niestety w gorszym przypadku możemy pomylić go z silnie trującym muchomorem plamistym, który zalicza się do grzybów wywołujących zaburzenia neuropsychotropowe.

- Generalnie muchomor czerwieniejący jest łatwy do rozpoznania z uwagi na cechę, którą jedynie on posiada. Muchomor plamisty, czy jakikolwiek inny muchomor nie zmienia koloru przy uszkodzeniu.

Wiesław Kamiński przestrzega jednak przed zbieraniem muchomorów:

- Radzę to robić z kimś, kto zna się na tych grzybach, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo pomyłki. Dla doświadczonych grzybiarzy jest to stosunkowo łatwy do rozpoznania grzyb, chociaż powiem szczerze, ja tu obecnie jestem w lesie i spotkałem trujące muchomory plamiste, które u góry były lekko różowawe no i początkowo, zanim jeszcze wziąłem je do ręki, uznałem je za muchomory czerwieniejące.