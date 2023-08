Spis treści: 01 Goryczak żółciowy. Niesłusznie nazywany "szatanem"

02 Jak wygląda goryczak żółciowy? Łatwo pomylić go z innymi grzybami

03 Czy goryczak żółciowy jest trujący?

04 Jak sprawdzić, czy grzyb jest niejadalny?

Goryczak żółciowy. Niesłusznie nazywany "szatanem"

Goryczak żółciowy występuje w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Ten pospolity grzyb wyrasta od lata do jesieni zazwyczaj na kwaśnych glebach pod sosnami i świerkami. Często mylony jest z borowikiem, a także z podgrzybkiem brunatnym. Należy jednak na niego uważać — taka pomyłka może przysporzyć nam problemów.

Grzyb ten często nazywany jest "szatanem", jednakże nazwa ta może być myląca. Prawdziwy "szatan", czyli borowik szatański to zupełnie inny grzyb. Jest on jednak rzadko spotykany w Polsce.

Jak wygląda goryczak żółciowy? Łatwo pomylić go z innymi grzybami

Goryczak żółciowy wyglądem przypomina borowika szlachetnego, dlatego też bywa mylony z tym grzybem. Warto więc zwrócić uwagę na szczegóły jego budowy.

Kapelusz goryczaka żółciowego osiąga zazwyczaj średnicę do 12 cm. Wraz z etapem rozwoju grzyba zmienia on swój kształt. Najpierw jest półkolisty, następnie staje się wypukły, a w końcu rozpostarty u starszych owocników. Jego barwa przybiera odcień od jasnego do cielistego brązu. Powierzchnia kapelusza u młodych osobników jest omszona, jednak później staje się gładka.

Pod kapeluszem tego grzyba kryją się rurki o długości 15-20 mm. Mają one szaroróżowy lub brązowoczerwony kolor. Łatwo dają się oddzielić od miąższu.

Trzon grzyba jest nieco jaśniejszy od kapelusza i zazwyczaj osiąga kolor oliwkowożółty lub oliwkowobrązowy. Ma on też wyraźną siateczkę o dość dużych okach. Może przybierać też różne kształty — od smukłego po gruszkowaty czy też cylindryczny.

Czy goryczak żółciowy jest trujący?

Mówi się, że goryczak żółciowy jest grzybem trującym, jednak w rzeczywistości grzyb ten nie wykazuje takich właściwości. Jest on jednak niejadalny z uwagi na swój gorzki i intensywny smak.

Dodanie nawet niewielkiej ilości tego grzyba do potrawy może zrujnować smak każdego dania dlatego, jeśli nie mamy pewności, jakiego grzyba zebraliśmy, warto przeprowadzić próbę smakową.

W niektórych przypadkach spożycie goryczaka żółciowego może wywołać nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe.

Zdjęcie Aby mieć pewność, że grzyb, którego znaleźliśmy to goryczak możemy przeprowadzić próbę smakową / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić, czy grzyb jest niejadalny?

Próba smakowa polega na delikatnym dotknięciu go językiem. Jeśli trafiliśmy na goryczaka żółciowego, od razu poczujemy gorzki i nieprzyjemny smak.

Pamiętajmy jednak, że próbę smakową możemy przeprowadzić tylko, gdy mamy pewność, że grzyb, którego zebraliśmy, nie jest trujący.