Sezon na grzyby 2023. Jakich grzybów możemy spodziewać się w sierpniu?

W sierpniu w polskich lasach można spotkać wiele jadalnych gatunków grzybów. Oto kilka przykładów jadalnych grzybów, które można znaleźć w polskich lasach w sierpniu:

Kurki: Jest to jeden z najpopularniejszych jadalnych grzybów w Polsce. W sierpniu można często spotkać kurki żółte oraz kurki brązowawe. W tym roku w polskich lasach kurki pojawiły się wyjątkowo szybko oraz w dużej ilości.

Maślaki: To kolejna popularna i smaczna grupa grzybów. W sierpniu można znaleźć różne gatunki maślaków, takie jak maślak żółty

Borowiki: To rodzaj grzybów, do którego należy np. borowik szlachetny, czy ceglastopory. W sierpniu mogą pojawiać się różne gatunki borowików, a w tym roku można liczyć na szczególnie dorodne okazy

Koźlarze: Koźlarz jadalny jest smacznym grzybem, którego można znaleźć w lasach liściastych już w sierpniu

Podgrzybki: W sierpniu można również spotkać różne gatunki podgrzybków, które są popularne w kuchni. Szczególnie dobrze pasują do sosów.

Kozaki: To grzyby o charakterystycznym wyglądzie. Kozak jadalny to jedna z odmian grzybów, które można znaleźć w sierpniu.

Gąski: Gatunki gąsek to mniej popularne, ale również jadalne grzyby. W sierpniu można spotkać różne gatunki gąsek, takie jak gąska zielonka.

Co ciekawe, w tym roku w sierpniu znaleźć można również kanie, które najczęściej pojawiają się dopiero początkiem jesieni. Użytkownicy grup i forów dla grzybiarzy dzielą się tegorocznymi zdjęciami z ogromnymi okazami czubajek kani, które szczególnie dobrze smakują usmażone jak kotlety.



Pola kurek, kanie wielkości talerza obiadowego i kilogramowe borowiki. Jak znaleźć najlepsze okazy w lesie?

Tegoroczny sezon grzybowy jest wyjątkowo obfity. W wielu miejscach w Polsce znaleźć można prawdziwe grzybowe Eldorado. W tym roku grzyby obrodziły szczególnie w małopolsce - w okolicach Beskidów, na Podkarpaciu w okolicach Beskidu Niskiego, ale również na Mazowszu, czy w okolicach województwa wielkopolskiego. Przesadą nie będzie jednak stwierdzenie, że grzyby obrodziły w całej Polsce, dlatego najlepiej po prostu sprawdzić jak wygląda sytuacja w okolicznym lesie. Bardzo możliwe, że wyjdziemy z niego z pełnym koszykiem!

Grzyby 2023: Kiedy najlepiej wybrać się na zbiory?

Najlepszy czas na wyprawę grzybową w Polsce przypada na okres jesieni, który obejmuje głównie miesiące września i października. W tym czasie wiele czynników sprzyja obfitości i różnorodności jadalnych grzybów. W miarę jak lato ustępuje, temperatury zaczynają spadać, co sprzyja rozwijaniu się grzybów. Niższe temperatury nocą i wilgotne poranki stwarzają dogodne warunki dla wzrostu grzybów w lasach.

Wilgotność gleby jest kluczowym elementem dla grzybów, ponieważ grzyby potrzebują wilgotnego środowiska do wzrostu i rozmnażania się. Jesienne deszcze zwiększają wilgotność gleby, co w połączeniu z ochłodzeniem sprzyja występowaniu licznych gatunków grzybów. Głęboka warstwa opadłych liści i igliwia stanowi także doskonałe podłoże dla grzybów, tworząc korzystne środowisko dla ich rozwoju. To właśnie dlatego również tegoroczny sierpień jest dobrym czasem dla rozwoju grzybów, ponieważ poprzedzające go ulewne deszcze i chłodne noce sprzyjają rozwojowi dużych leśnych okazów.

Warto również zauważyć, że Polska posiada różnorodne typy lasów, od liściastych po iglaste, które zapewniają różne środowiska dla różnych gatunków grzybów. Las liściasty, bogaty w roślinność, wilgotność i warstwę opadłych liści, jest szczególnie sprzyjający dla wielu jadalnych gatunków grzybów, dlatego warto wybierać takie lasy decydując się na zbiory grzybów.

