Exposé nowego premiera Donalda Tuska. Zapowiedział babciowe

Podczas wtorkowych obrad Sejmu, 12 grudnia nowy premier Donald Tusk wygłosił swoje exposé. Z sejmowej mównicy obwieścił, że zapowiadane przez KO "babciowe" zostanie już niedługo wcielone w życie.

Pytacie o konkrety. (..) Cała Polska zna te konkrety, cała Polska będzie nas z tego rozliczała. Nie obawiamy się tych obietnic. Zostaną zrealizowane (...) mówił premier z mównicy.

Babciowe to jeden ze 100 konkretów, czyli programu, który zawiera propozycje Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządów.

Śmialiście się z babciowego, będzie babciowe. Będzie babciowe w tym roku, w ramach programu "Aktywna mama". Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują tej pomocy na opiekę nad swoim maleństwem 1500 zł miesięcznie. oświadczył Donald Tusk.

Program Aktywna Mama ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Czym jest babciowe? Nowe świadczenie dla rodziców małych dzieci

Babciowe to świadczenie, które ma stanowić pomoc dla matek pragnących powrócić do aktywności zawodowej. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na opłacenie żłobka, niani, czy też przekazanie ich dziadkom, którzy opiekują się wnukami podczas nieobecności rodziców w domu z powodu powrotu do pracy.

Zdjęcie Babciowe dostaną rodzice najmłodszych dzieci / 123RF/PICSEL

Dla kogo babciowe? Nazwa świadczenia może być nieco myląca

Choć nazwa sugeruje, że świadczenie jest adresowane do babć, to jednak pieniądze trafią do rodziców małych dzieci. Jeśli jednak dziadkowie zaangażują się w opiekę nad swoimi wnukami, rodzice mogą zadecydować o przekazaniu pieniędzy właśnie im.

Zdjęcie Na babciowe mogą liczyć również dziadkowie, którzy opiekują się swoim wnukiem w czasie nieobecności rodziców / 123RF/PICSEL

Nie każda mama otrzyma babciowe. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby zakwalifikować się do babciowego, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Wsparcie mogą otrzymać jedynie rodzice najmłodszych dzieci, które nie ukończyły jeszcze 36 miesięcy, czyli 3 lat.

Ważnym warunkiem jest również stosunek pracy i wysokość wypłaty. Matka, która będzie ubiegać się o babciowe, musi być zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jednocześnie jej dochody będą musiały być równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu.

Przypominamy, że od stycznia 2024 roku minimalna krajowa wyniesie 4242 zł brutto, a od lipca 2024 roku będzie to 4300 zł brutto.