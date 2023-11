Spis treści: 01 Czym jest babciowe?

02 Babciowe 2024 - na jakich zasadach?

03 Babciowe 2024 - od kiedy i ile wyniesie?

Czym jest babciowe?

"Babciowe" to nowy pomysł wsparcia dla matek, które pragną być aktywne zawodowo. Nazwa może być nieco myląca, ponieważ pieniądze są oferowane rodzicom małych dzieci, a nie babciom. Mogą jednak do nich trafić, jeśli włączą się w opiekę nad wnukami. Pomysł jest swego rodzaju ukłonem w stronę seniorów, którzy opiekują się wnukami, gdy ich rodzice są w pracy. Chodzi o to, by matka małego dziecka po porodzie i urlopie macierzyńskim mogła spokojnie wrócić do pracy, a wsparcie pieniężne przeznaczyć czy to na opłacenie żłobka, niani, czy też właśnie na okazanie wdzięczności pomocnym dziadkom.

Babciowe 2024 - na jakich zasadach?

Komu przysługiwać będzie babciowe? Dokładne zasady ma uregulować nowa ustawa. Wiadomo jednak, że wsparcie mają otrzymywać rodzice najmłodszych dzieci (do ukończenia 36 miesiąca życia, czyli 3 lat). Środki mają pomóc młodym matkom, które chcą wrócić do aktywności zawodowej lub rozpocząć swoją pierwszą pracę.

Istnieje jeszcze kolejny warunek — odpowiedni stosunek pracy i wysokość wypłaty. Matka musi być zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Musi też otrzymywać wypłatę w wysokości równej przynajmniej najniższej krajowej. Od stycznia 2024 roku będzie to 4242 zł brutto, a od lipca 2024 roku 4300 zł brutto.

Babciowe 2024 - od kiedy i ile wyniesie?

Świadczenie znane jako "babciowe" ma wynosić 1500 złotych miesięcznie. Na wsparcie mogą liczyć rodzice już od urodzenia pierwszego dziecka. Ma być też możliwe łączenie babciowego z innymi formami wsparcia kierowanego do rodziców.

Kiedy już świadczenie zostanie przyznane, rodzice sami zadecydują, czy zostanie przeznaczone na opłacenie żłobka, niani, czy też trafi na przykład do babci dziecka, która będzie się nim opiekować pod nieobecność jego pracujących zawodowo rodziców.

Nie wiadomo jeszcze kiedy babciowe zacznie być wypłacane. Konieczna jest nowa ustawa, która będzie regulowała jego przyznawanie, jako nowego świadczenia z ZUS . Według najnowszych zapowiedzi ma pojawić się ono razem z nowym systemem podatkowym - najprawdopodobniej w 2025 roku. Z uwagi na wydłużenie procedury tworzenia nowego rządu kluczowe reformy zapowiadane przez koalicjantów niestety będą musiały zostać nieco odsunięte w czasie.

