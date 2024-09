"Butterfly cut", czyli cięcie w stylu Jenny Ortegi

Jeśli marzysz o delikatnej odświeżeniu swojego wyglądu na jesień, ale nie jesteś gotowa na radykalne zmiany, ta fryzura będzie strzałem w dziesiątkę! "Butterfly cut", czyli cięcie inspirowane ułożeniem skrzydeł motyla, swoją nazwę zawdzięcza wyrazistemu cieniowaniu, które jest jego znakiem rozpoznawczym.

Gorący trend z ekranu przeniesie się na ulice. Uwielbia go Jenna Ortega Scott A Garfitt/Invision/East News East News

To cięcie polega na skróceniu włosów u nasady, które stopniowo przechodzą w dłuższe pasma. Dzięki temu fryzura zyskuje lekkość i objętość. "Butterfly cut" podbiło już serca wielu, w tym właśnie Jenny Ortegi. Aktorka lubi także artystyczny nieład i brak symetrii, stąd inna jej fryzura, czyli cieniowana grzywka.

"Birkin bangs" - krótka cieniowana grzywka Ortegi to obecnie hit

Jeśli mówimy o najgorętszych trendach fryzjerskich, nie sposób pominąć "Birkin bangs" - stylu grzywki, który zyskał ogromną popularność. Nazwa pochodzi od ikony stylu, Jane Birkin, która słynęła z nieco niedbałej, ale jednocześnie bardzo szykownej fryzury. Dzisiaj lansuje ją m.in. Jenna Ortega.

Modne uczesanie aktorki. Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News East News

"Birkin bangs" to grzywka o asymetrycznym cięciu, często lekko nierówna, kończąca się na linii brwi. Dzięki temu wygląda na swobodną i naturalną, jakby nie była zbyt przemyślana - a to właśnie jej największy urok!

Jenna Ortega, znana ze swojego unikalnego stylu, również wprowadziła "Birkin bangs" do swoich fryzjerskich wyborów, co uczyniło ten trend jeszcze bardziej pożądanym. Jej krótsza grzywka dodaje fryzurze młodzieńczego charakteru i nonszalanckiego luzu, a jednocześnie idealnie podkreśla jej rysy twarzy. "Birkin bangs" to fryzura, która świetnie sprawdza się na co dzień, a jednocześnie dodaje nuty vintage i paryskiej elegancji.

Fryzura typu "glass hair" - efekt na miarę Hollywood

"Glass hair" to fryzura, która robi furorę w świecie mody i urody. Charakteryzuje się idealnie prostymi, lśniącymi włosami, które wyglądają jak tafla szkła. Można go osiągnąć dzięki bardzo dobrej prostownicy, odpowiednim kosmetykom nabłyszczającym, a najlepiej (najtrwalej) w zabiegu fryzjerskim, jakim jest keratynowe prostowanie włosów.

Uczesanie w gotyckim stylu. Dave Allocca / StarPix/Cover Images/East News East News

Co ciekawe, także Jenna Ortega, znana z serialu Wednesday, jest wielką fanką tej stylizacji. To elegancja i blask w jednym, które pasują do różnych stylów. Szczególnie jesienią 2024 "glass hair" są gorącym trendem, bo świetnie wpisują się w założenia gotyckiego looku, czyli ciemnych ubrań, dodatków i wyrazistego makijażu.

Fryzury w stylu Jenny Ortegi to doskonała inspiracja na jesień 2024. Od cieniowanej grzywki po efekt "glass hair" - te trendy pasują do różnych typów urody. Nasza podpowiedź brzmi - udaj się do dobrego stylisty fryzur, który za sprawą wprawnego cięcia przygotuje twoje włosy do tego, aby niemal same układały się w taki sposób, o jakim marzysz.

