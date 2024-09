Tak postępuj z maślakami po zebraniu. Zachwycisz się ich smakiem

Jak przygotować maślaki do jedzenia?

Po powrocie z lasu pora zabrać się za oczyszczanie maślaków. Warto w tym celu założyć rękawiczki, ponieważ grzyby te mocno brudzą dłonie. Nożykiem zeskrobujemy ciężkostrawną skórkę najpierw z nóżki, potem z kapelusza maślaka. Wystarczy ją delikatnie podważyć od strony kapelusza.

Kłopot może pojawić się przy obieraniu małych maślaków, niekiedy usunięcie skórki jest wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji pozbywamy się jedynie nieprzyjemnego i gorzkiego śluzu z powierzchni skórki. W tym celu gotujemy małe maślaki przez ok. 3-4 min w posolonej wodzie. Po tym czasie wyławiamy grzyby i zlewamy je zimną wodą. Maślaki obrobione w ten sposób, idealnie nadają się do marynowania w occie.

Co zrobić z maślakami po zebraniu?

Nasze grzyby są już zebrane i oczyszczone. Co dalej można zrobić z maślakami? Grzyby te mają szerokie zastosowanie w kuchni za sprawą delikatnego smaku. Można wykorzystać je np. do przygotowania różnego rodzaju sosów oraz jako dodatek do porannej jajecznicy. Dobrym pomysłem jest również ich zamarynowanie w occie.

Maślaki w zalewie octowej

Do przygotowania maślaków w occie będziemy potrzebować kilku podstawowych składników:

1 kg oczyszczonych maślaków;

1 l wody;

4 łyżki cukru;

250 ml octu;

5 liści laurowych;

1 łyżka ziarenek gorczycy;

10 ziarenek pieprzu czarnego i ziela angielskiego;

1 łyżka soli;

2 cebule;

1 cytryna.

Oczyszczone i obrane maślaki gotujemy w wodzie z dodatkiem soku z całej cytryny przez ok. 10-15 min. Po tym czasie odcedzamy grzyby i wypełniamy nimi słoiki do połowy. Do słoików wkładamy kilka plasterków pokrojonej cebuli.

Do garnka wlewamy wodę i ocet. Dodajemy cukier, pieprz, liście laurowe, gorczycę oraz sól. Całość gotujemy przez ok. 5 min. Gotową zalewę wlewamy do przygotowanych słoików z maślakami, które następnie szczelnie zakręcamy. Słoiki pasteryzujemy przez 20 min, po czym wykładamy je dnem do góry.

Sos z maślaków

Do przygotowania sosu z maślaków będziemy potrzebować kilku podstawowych składników:

1 kg oczyszczonych maślaków;

2 cebule;

2 łyżki oleju;

pierz i sól;

1 listek laurowy;

3 ziela angielskie;

2 łyżki śmietany 18%;

2 łyżki mąki.

Sposób przygotowania sosu z maślaków:



Oczyszczone maślaki kroimy w kostkę lub plasterki. Na głębokiej patelni rozgrzewamy olej i szklimy posiekaną cebulę. Następnie dodajemy pokrojone maślaki. Całość dusimy na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 10-15 min. Po tym czasie na patelnię wlewamy tyle wody, aby wszystkie grzyby znalazły się delikatnie pod jej powierzchnią. Dodajemy liść laurowy, przyprawiamy pieprzem i solą, po czym dusimy całość przez kolejne 10-15 min. Mąkę, śmietanę i odrobinę zimnej wody mieszamy ze sobą w osobnym naczyniu, po czym dodajemy do sosu. Całość gotujemy na małym ogniu do jego zagęszczenia.

Jajecznica z maślakami

Do przygotowania jajecznicy z maślakami będziemy potrzebować kilku podstawowych składników:

5 jajek;

2 cebule;

40 dag maślaków;

2 łyżki masła klarowanego;

pieprz i sól;

natka pietruszki.

Sposób przygotowania jajecznicy z maślakami:



Cebulę kroimy w drobną kostkę i szklimy na patelni z dodatkiem masła klarowanego. Dodajemy oczyszczone maślaki, doprawiamy i dusimy pod przykryciem przez ok. 15-20 min na małym ogniu. Wbijamy do osobnej miski całe jajka, po czym wlewamy na patelnię i przyprawiamy. Gdy białka zaczną się ścinać, zaczynamy mieszać jajecznicę. Długość smażenia zależy od preferencji ścięcia jaj.

Jak zamarynować maślaki ? 123RF/PICSEL

Czy maślaki można smażyć bez gotowania?

Maślaki można smażyć bez wcześniejszego gotowania tylko wtedy, kiedy będą duszone. Jeżeli grzyby podczas smażenia będą pod przykryciem, można ominąć etap ich gotowania. Jednak nie powinniśmy zapominać o wcześniejszym wyczyszczeniu maślaków oraz usunięciu ciężkostrawnej skórki z kapelusza.

Maślaki duszone na maśle z cebulą i czosnkiem to smaczny oraz prosty w przygotowaniu dodatek do obiadu lub samoistne danie. Czosnek i cebulę szklimy na maśle, po czym dodajemy pokrojone grzyby. Całość mieszamy i dusimy na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 15-20 min. Kiedy maślaki puszczą sok, przyprawiamy je solą i pieprzem. Smacznego!

