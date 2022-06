SMS o wstrzymaniu paczki. Ktoś podszywa się pod InPost

Spis treści: 01 Jak działają oszuści na InPost?

02 "Kliknął w fałszywy link - stracił pieniądze"

03 Zgłaszanie podejrzanych wiadomości SMS

Jak działają oszuści na InPost?

Jeden SMS. Wiadomość o tym, że nasza paczka została wstrzymana. Dołączona instrukcja, co trzeba zrobić, aby "uratować" przesyłkę. Prosty przekaz plus konkretny link. Często to właśnie ta jedna wiadomość może pozbawiać nas środków na koncie. Ostatnio serwis dobreprogramy.pl opublikował ostrzeżenie o oszustach, którzy podszywają się pod firmę InPost. Jeden z użytkowników dostał wiadomość, która wydała mu się podejrzana. SMS przyszedł z numeru 48451549450. Oczywiście takich numerów może być wiele. W treści podana była kwota, jaką trzeba zapłacić i link przekierowujący do strony. I to ten link jest niebezpieczny. Po kliknięciu - przekierowani zostajemy na fałszywą stronę, gdzie oszuści przejmują nasze dane i loginy do kont bankowych.

"Kliknął w fałszywy link - stracił pieniądze"

Porady Dostałeś wiadomość o takiej treści? Policjantka też i teraz ostrzega Policja nieustannie apeluje o to, aby nie klikać w podejrzanie linki. Aby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości, maile czy telefony. - Pamiętajmy, oszuści są bezwzględni i zrobią wszystko, aby osiągnąć swój cel. Jeśli ktokolwiek wymaga podania danych karty płatniczej lub danych służących do logowania do bankowości, oznacza to najprawdopodobniej próbę oszustwa. Nigdy nie przekazuj i nie przepisuj takich danych na stronie otrzymanej w linku przez e-mail/komunikator/sms - apeluje policja.

Jakiś czas temu policjanci z Radomia opisali historię mężczyzny, który padł ofiarą oszustów. Otrzymał wiadomość SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki w wysokości 0,87 zł. - Mężczyzna kliknął w link dołączony do feralnej wiadomości, po czym przelał "brakującą kwotę". Jak się później okazało, z jego konta zamiast 0,87 zł, zniknęło kilka tysięcy złotych! - czytamy na stronie policja.pl

Zgłaszanie podejrzanych wiadomości SMS

Pamiętaj, że każdą podejrzaną wiadomość można zgłosić. SMS zawierającą link wystarczy przesłać na numer 799-448-084 wykorzystując funkcję "przekaż" albo "udostępnij" w swoim telefonie. Trafi ona bezpośrednio do operatorów CERT Polska, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń. Podany numer służy wyłącznie do zgłaszania prób wyłudzeń internetowych (phishingu, fałszywych aplikacji).

