Dieta lekkostrawna najlepszym wyborem przy przeziębieniu

Pierwszy kwartał roku jest dla organizmu trudnym czasem. Od miesięcy narażony na niedobory promieni słonecznych i dietę, w której jest mniej świeżych warzyw i owoców, jest osłabiony i staje się łatwiejszym łupem dla patogenów chorobotwórczych.



W trakcie choroby postaw na dietę lekkostrawną, która pozwoli zaoszczędzić energię na walkę z wirusami i bakteriami, zamiast zużywać ją na trawienie ciężkostrawnych produktów.

Ważny jest nie tylko dobór produktów, ale też odpowiednia obróbka termiczna. Najlepsze będą produkty gotowane na parze lub metodą tradycyjną, a także duszone i pieczone (bez użycia tłuszczu). W trakcie przeziębienia zrezygnujmy z dań smażonych, zwłaszcza w głębokim tłuszczu.

Reklama

Infekcji towarzyszy często mniejszy apetyt. Zmniejszając wielkość zjadanych porcji, nie rezygnuj z ich jakości. Szczególnie w trakcie choroby, ważny jest dobór wysoko odżywczych produktów i zjadanie 4-5 niedużych posiłków.

Zdjęcie Oprócz zmiany jadłospisu, w czasie infekcji warto popracować nad drobnymi nawykami. Dodaj do codziennych posiłków odrobinę rozgrzewających ziół i przypraw, sięgaj po pożywne zupy lub kawałki świeżych, morskich ryb. Taka dieta z pewnością pomoże stanąć na nogi

Jakie produkty nie służą walce o powrót do zdrowia?

Zanim skoncentrujemy się na tym, co służy szybszemu odzyskiwaniu sił, wymieńmy produkty, których trawienie wymaga dłużnego nakładu energetycznego (a ten powinien być przekierowany na walkę z patogenami).

W trakcie infekcji warto zrezygnować z ciężkostrawnych dań mięsnych, tłustych sosów i produktów mącznych, takich jak pierogi, kopytka, kluski śląskie.

Konieczna jest rezygnacja z produktów typu fast food i wysoko przetworzonych. Wzbogacane sztucznymi dodatkami do żywności w postaci konserwantów czy barwników są poważnym obciążeniem dla układu pokarmowego i całego organizmu.

Wątroba traktuje je podobnie jak używki - musi wykonać tytaniczną pracę, by usunąć je z organizmu, a zarówno ona, jak i inne organy oraz narządy powinny być w trakcie infekcji odciążane od zbędnych zadań.

Zdjęcie Produkty mączne to spore wyzwanie dla jelit, wątroby i całego układu pokarmowego. Lepiej unikać ich w czasie infekcji / 123RF/PICSEL

Niezwykle ważne jest również ograniczenie spożycia sacharozy (cukier z cukierniczki) i jej tańszych - powszechnie stosowanych do produkcji słodyczy i wyrobów ciastkarskich - zamienników. Cukier zaburza mikrobiom jelitowy, a gorsza kondycja jelit to spadek odporności. Objadanie się słodyczami w trakcie choroby to nic innego, jak proszenie się o gorsze samopoczucie.

Co zatem powinno się znaleźć w jadłospisie w trakcie przeziębienia?

Lista zaleceń jest długa:

1. Ograniczając cukry proste, pamiętaj o ważnych dla zdrowia węglowodanach złożonych. Wysokobłonnikowe produkty pełnoziarniste i gruboziarniste kasze, zastąp na czas choroby łatwiej strawnymi płatkami osianymi, komosą ryżową, amarantusem, drobnymi kaszami i ryżem.

2. Sięgaj po lekkostrawne, pełnowartościowe białko. Dobrym wyborem będą tu pieczone (bez tłuszczu!) lub gotowane na parze ryby i białe mięso, a także gotowane na miękko jajka i niedosładzany nabiał. Nie korzystasz z produktów odzwierzęcych? Pamiętaj o dobrze namoczonych i długo gotowanych nasionach roślin strączkowych.



3. Wybieraj dobrej jakości tłuszcze, z wysoką zawartością kwasów omega-3, które pomagają ograniczać stany zapalne w organizmie. Sprawdzą się tłuste ryby morskie, owoce morza, orzechy włoskie, awokado, oliwa z oliwek, olej rzepakowy i lniany (jako dodatek do sałatek, podawany na zimno).

4. Cebula, czosnek i imbir - warto korzystać z siły naturalnych antybiotyków. Jedz je w małych porcjach, by nie podrażnić żołądka i nie zrazić się do nich. Trudno zaprzeczyć, że wszystkie wymienione produkty są bardzo wyraziste - i w smaku, i w aromacie - a zjadane w nadmiarze mogą stać się przykre. Dobrze nauczyć się umiejętnie wplatać je do menu. Drobno posiekany ząbek czosnku, kawałek korzenia imbiru albo kilka piór cebuli w sałatce, jajecznicy czy na kanapce, nie tylko wzbogacą ich smak, ale pomogą też stanąć na nogi. Te trzy rośliny mają naukowo udowodnione właściwości antybiotyczne. I są skuteczne w starciu z wirusami. Pomogą złagodzić objawy i skrócić czas choroby.

5. Dieta to nie tylko jedzenie, ale też napoje. Ich rola, zwłaszcza w trakcie przeziębienia, jest ogromna. W trakcie infekcji warto zrezygnować z kawy i mocnej, czarnej herbaty, a wybierać herbaty owocowe i ziołowe. Doskonale sprawdzi się napar z lipy, rumianku, dzikiej róży, malin i czarnego bzu oraz sok z brzozy. Wszystkie mają działanie napotne. Pomagają obniżyć temperaturę ciała, uporać się z kaszlem i bólem gardła (działają przeciwzapalnie).

6. Nawodnienie organizmu jest ogromnie ważne, zwłaszcza w trakcie choroby. Rzadko mamy wówczas ochotę na wodę, dlatego trzeba pamiętać o jej mądrych zamiennikach. Oprócz opisanych naparów, warto włączyć do codziennego menu pożywne zupy. To esencja wartości odżywczych i kolejna metoda na uzupełnienie bilansu wodnego. Oprócz lubianego przez Polaków rosołu, w trakcie przeziębienia dobrze sprawdzi się barszcz czerwony i gęste zupy typu krem, na przykład z ziemniaka.

7. Pamiętaj o uzupełnianiu elektrolitów, to bardzo ważne, zwłaszcza jeśli intensywnie się pocisz. Doskonałym wyborem będzie sok z brzozy lub woda kokosowa.



8. Doceń produkty bogate w witaminę C. O tej porze roku warto szukać jej w cytrusach, liściach jarmużu, natce pietruszki i papryce. Jeśli masz dobrze zaopatrzoną zamrażarkę - poszukaj czarnej porzeczki, malin i truskawek. Dodaj je do owsianki lub wzmacniającego koktajlu. I zdrowiej!



Zobacz także:

10 genialnych sposobów na szybką ulgę w przeziębieniu i kaszlu



Przeziębienie czy grypa - jak rozpoznać?

Jakie choroby można łatwo pomylić z przeziębieniem?