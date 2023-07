Sofia Vergara ma powody do radości. W gorący sposób świętowała swój sukces

Sofia Vergara to niezwykle lubiana w Stanach Zjednoczonych gwiazda pochodzenia kolumbijskiego. Prócz niesamowitego poczucia humoru i dystansu do siebie, aktorka urzeka swoich fanów urodą. Wszystko to razem tworzy mieszankę wybuchową, którą doceniają widzowie na całym świecie. Ostatnio gwiazda miała niemałe powody do świętowania i z tego powodu opublikowała nowe, gorące zdjęcie, które zachwyciło jej fanów.

Zdjęcie Sofia Vergara zachwyca w wieku 51 lat / SPOT-RACHPOOT / BACKGRID / Agencja FORUM