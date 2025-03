Smardz jadalny podlega ochronie częściowej , a to oznacza, że zbiór na użytek własny i pozyskiwanie do celów gospodarczych możliwe jest wyłącznie w takich miejscach jak: szkółki leśne, parki, prywatne działki i ogrody .

Zdecydowanie większa liczebność tych grzybów występuje w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji, gdzie nie są chronione, dlatego właśnie do tych krajów za smardzami jeździ wielu grzybiarzy z Polski. Co ciekawe - smardze to jedne z najdroższych grzybów, a to z uwagi na ich wyjątkowy smak i rzadkie występowanie.