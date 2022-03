Art. 89 Kodeksu wykroczeń stanowi, że "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany".

Wynika z niego, że dzieci nie powinny przebywać na drodze. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego droga publiczna to nie tylko jezdnia, ale także chodnik, pobocze, droga dla rowerów, torowisko czy też droga dla pieszych.

Jak podaje serwis "eDziecko" uwagę na to zwrócił Sąd Rejonowy w Sokółce, który rozważał sprawę dwóch kobiet obwinionych o pozwolenie dzieciom poniżej siódmego roku życia na poruszanie się wiejską drogą. Skierowano nawet w tej sprawie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem sądu z przepisu wynika również "zakaz przebywania dziecka do lat siedmiu w samochodzie, tramwaju, pociągu, autobusie, wózku dla dzieci, furmance, rowerze i jakimkolwiek innym pojeździe". Wychodzi więc na to, że ukarane może zostać po prostu dopuszczenie do przebywania dziecka na drodze.

W zależności od rodzaju zastosowanej wykładni interpretacja przepisów prawnych może prowadzić do różnych wniosków. W tym przypadku z przepisu wynika, że mandat powinien zostać przyznany osobom, które m.in. prowadzą dziecko chodnikiem za rękę lub pilnują pociechy jadącej na rowerze.

Adwokat Łukasz Skiba w rozmowie z serwisem "eDziecko" podkreślił, że tego przepisu nie można interpretować w oderwaniu od innych i w tej sytuacji niezbędna jest również ustawa Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym mandat powinien otrzymać rodzic lub opiekun, który pozostawił na drodze bez opieki dziecko poniżej siódmego roku życia.

