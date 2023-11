Spis treści: 01 Czy można przepisać spadek na psa lub kota?

02 Czy pies lub kot wchodzi w skład masy spadkowej?

03 Dziedziczenie zwierząt – jak zabezpieczyć zwierzę przed śmiercią opiekuna?

Czy można przepisać spadek na psa lub kota?

Przepisanie swojego majątku bądź jego części psu lub kotu brzmi naprawdę abstrakcyjnie. Jednak wiele osób traktuje zwierzęta na równi z członkami rodziny. Co na ten temat mówi polskie prawo i czy faktycznie można przepisać spadek na psa lub kota?

Okazuje się, że sprawa jest jasna. Według przepisów spadkobiercami mogą być jedynie osoby fizyczne lub prawne. Wobec tego nie ma możliwości, by móc przepisać swój spadek na psa lub kota – zwierzęta nie są ani osobami fizycznymi, ani prawnymi.

Czy pies lub kot wchodzi w skład masy spadkowej?

Pojęciem "masa spadkowa" określa się sumę praw i obowiązków mających charakter majątkowy, które należały do spadkodawcy w momencie jego śmierci. Są to między innymi:

Reklama

udziały we własności nieruchomości;

prawo własności ruchomości i nieruchomości;

użytkowanie wieczyste;

zaległości podatkowe.

Do określenia masy spadkowej najczęściej wykorzystuje się tak zwany spis inwentarza. Wykonuje go komornik na wniosek spadkobiercy, zapisobiorcy lub wykonawcy testamentu.

Zdjęcie Czy zwierzę wchodzi w skład masy majątkowej? / 123RF/PICSEL

Wiele osób może się zastanawiać, czy pies lub kot wchodzi w masę spadkową. Okazuje się, że zgodnie z przepisami, odpowiedź brzmi – tak. W momencie śmierci spadkodawcy, zwierzę staje się własnością spadkobiercy.

Dziedziczenie zwierząt – jak zabezpieczyć zwierzę przed śmiercią opiekuna?

Jeżeli pies, kot lub inne zwierzę należy do masy spadkowej, to po śmierci swojego właściciela, ono również jest częścią spadku. Niestety, w wielu przypadkach stają się one dla spadkobierców problemem, przez co ukochany pupil zmarłego opiekuna nierzadko zostaje porzucony. Czy da się jakoś zabezpieczyć zwierzę przed śmiercią spadkodawcy?

Okazuje się, że można to zrobić przy spisywaniu testamentu. Warto wskazać w nim osobę, która zaopiekuje się zwierzęciem. Trzeba jednak wcześniej ustalić ze wskazanym spadkobiorcą, czy faktycznie może się podjąć opieki nad psem lub kotem. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko porzucenia zwierzęcia. W przypadku braku osób, które mogłyby się zaopiekować pupilem, zwierzę można zapisać również fundacji lub stowarzyszeniu zajmującym się opieką nad zwierzętami.

Przeczytaj też:

Czy kot lub pies może dostać spadek po zmarłym właścicielu? Znamy odpowiedź

Kto odziedziczy spadek po bezdzietnym? Wątpliwości rozwiewa dziedziczenie ustawowe

Płatny urlop na opiekę nad psem czy kotem? Fundacja zbiera podpisy pod petycją