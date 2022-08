"Sprawa dla reportera" zażenowała widzów nie jeden raz

Spis treści: 01 Disco Polowa galeria osobliwości

02 Ksiądz Jurczuk radzi

03 Awantura o filmowanie

04 Akrobacje na antenie

05 Macademian Girl leczy dźwiękiem

"Sprawa dla reportera" debiutowała w telewizji w 1983 roku i z przerwami emitowana jest do dziś. Twarzą programu jest reporterka Elżbieta Jaworowicz, która przez wszystkie te lata zgłębia historie ludzkich dramatów, chorób i zwykłego pecha. W tak długim czasie od żenujących, zaskakujących, a czasem po prostu śmiesznych wpadek ustrzec się trudno. Do jednej z nich doszło bardzo niedawno.





Disco Polowa galeria osobliwości

Zdjęcie "Sprawa dla reportera" od lat cieszy się zainteresowaniem widzów / Jaroslaw Stachowicz J. Stachowicz / Agencja FORUM

W programie Elżbiety Jaworowicz nie raz gościli muzycy disco polo. Te muzyczne przerywniki najczęściej przechodziły bez większego echa, zdarzyło się jednak kilkukrotnie, że okazały się bardzo nie na miejscu. W jednym z odcinków gościł ojciec chłopca, który chorował na siatkówczaka - nowotwór rozwijający się w gałce ocznej.



W pewnym momencie (prawdopodobnie z moralnym wsparciem) na scenie zjawił się Zenek Martyniuk, by wykonać swoją piosenkę "Prawdziwa miłość to Ty". Powstał z tego konsternujący miks obrazów przedstawiających śpiewającego piosenkarza, podrygującej do rytmu prowadzącej i zapłakanego mężczyzny, przeżywającego rodzinną tragedię.

Jeszcze gorzej wyszło w przypadku gościnnego występu zespołu Masters w "Sprawie...". Kobieta, która przeżywała bardzo poważne problemy małżeńskie, była ofiarą przemocy i znęcania ze strony męża, została uraczona wykonaniem łzawej piosenki "Żono moja".







Ksiądz Jurczuk radzi

Zdjęcie Elżbieta Jaworowicz to legenda polskiej telewizji / TVP / Agencja FORUM

Ksiądz Stanisław Jurczuk nie jeden raz gościł w programie "Sprawa dla reportera" w roli eksperta. Zapisał się w jego historii swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na tematy małżeńskie. Między innymi stwierdził, że kobieta, która musiała przejść zabieg mastektomii, uchyla się od obowiązków małżeńskich i "nie obsługuje męża". "Pani, jako żona, ma też obowiązki. To jest obowiązek małżeński" - ganił kobietę duchowny, przy ogromnym zdziwieniu całej publiczności w studio. Ten sam ksiądz, tym razem w innym programie, ostrzegał Polki, by zastanowiły się dwa razy, zanim wyjdą za mąż za obcokrajowca.

Awantura o filmowanie

Zaproszony do udziału w jednym z odcinków "Sprawy..." prezes stowarzyszenia Dzielny Tata prowadził podczas nagrywania programu relację na żywo na facebooku. Realizatorzy zwracali się do niego kilkukrotnie z prośbą o zaprzestanie nagrywania, jednak mężczyzna uważał, że ma do tego pełne prawo. W końcu komuś puściły nerwy i wywiązała się mała awantura z udziałem detektywa-celebryty Krzysztofa Rutkowskiego, jego zamaskowanych pomocników z "Rutkowski Patrol", filmującego mężczyzny i... znanego katolickiego publicysty Tomasza Terlikowskiego. Ostatecznie prezes Dzielnego Taty musiał opuścić program.



Akrobacje na antenie

W "Sprawie dla reportera" często w roli eksperta gości prawnik Piotr Kaszewiak. W czasie trwania jednego z odcinków, którego tematem były problemy z leczeniem ciężko chorego chłopca, ekspert w pewnym momencie stanął na głowie. Nie w przenośni - dosłownie. I zrobił to w ważnym celu. Pan Piotr chciał w ten sposób wesprzeć zbiórkę na drogą operację.

Macademian Girl leczy dźwiękiem

W lipcu 2022 roku w programie pojawiła się prowadząca "Pytanie na śniadanie" i znana osobowość social mediów Macademian Girl. Nie została jednak przedstawiona jako influencerka, ale ekspertka od... terapii za pomocą dźwięku. Gwiazda telewizji miała udzielać rad goszczącej w programie kobiecie, która po przebytym udarze, interesowała się medycyną alternatywną. Komentujący odcinek w internecie widzowie byli co najmniej skonsternowani tym występem.

