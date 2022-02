Światowy Dzień Kota wywodzi się z Włoch, a od kilkunastu lat jest obchodzony także w Polsce. Ma na celu podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka. Z tej okazji zwraca się również uwagę na los bezdomnych zwierząt, a w akcję często angażują się schroniska i fundacje.

Dzień Kota 2022. Niepokojące zachowania zwierzaka

Z okazji święta kotów przyglądamy się ich zachowaniom, które mogą być niepokojące. Jednym z nich jest nastroszenie ogona. Może to oznaczać, że nasz pupil się czegoś przestraszył. Jeżeli w pobliżu znajduje się inne zwierzę np. pies, będzie to częsta reakcja na jego obecność.



Innym niepożądanym kocim zachowaniem jest agresja w trakcie zabawy. Kiedy zwierzaki są małe, taka postawa jest naturalna, bo wtedy nie mogą wyrządzić krzywdy zębami czy pazurami. Jednak gdy są już dorosłe, nie powinniśmy pozwalać na gryzienie dłoni czy rzucanie się do stóp.



Właścicieli kotów powinny zaniepokoić także wszelkie zachowania, które są odstępstwem od normy. Jeśli nasz kot na co dzień jest energiczny, a nagle staje się apatyczny, może to oznaczać, że coś mu dolega. Tak samo w przypadku kiedy normalnie pupil jest spokojny i z dnia na dzień wydaje się zbyt pobudzony.



O zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszych kotów pamiętajmy nie tylko w dniu ich święta. Zwierzęta te mogą być naszymi przyjaciółmi przez wiele lat życia. Również dla naszych dzieci, które dzięki kotom mogą pobudzać swoją wyobraźnię, tak jak w książce "Kociolandia".



