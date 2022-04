Lekarka odstraszyła ptaki i zabrała kociaka do gabinetu. Po obejrzeniu kotki stwierdziła uszkodzony staw w łokciu i liczne obrażenia ciała. Ośmiotygodniowa kotka uratowana została tak naprawdę w ostatnim momencie. Prawdopodobnie ktoś wyrzucił niepotrzebne kocie. Z pewnością było to dziecko udomowionej kotki, bo absolutnie nie bało się ludzi. Ostatecznie kotka przeszła amputację podziobanej łapki, ale przeżyła i nauczyła się świetnie bez niej funkcjonować. Okazała się być rozmruczaną istotką, która urzekała każdego, kto tylko ją poznał. Przez jakiś jeszcze czas była pod opieką Fundacji "Kocia Mama" i została szczęśliwie adoptowana.

Ta historia skończyła się szczęśliwie, jednak by fundacje i schroniska mogły ratować koty w potrzebie, nieodzowne są pieniądze. Właśnie po to, by wspierać takie miejsca "Fundacja Psi Los" i portal Interia.pl kolejny rok z rzędu organizują akcję "Mruczek sam nie poprosi o pomoc". W naszej akcji udział bierze ponad 20 schronisk, przytulisk i domów tymczasowych dla kotów. Utrzymanie takich miejsc w okolicznościach wojny, która ma miejsce na Ukrainie, jest bardzo trudne. Większość ludzi wspiera działania organizacji niosących pomoc uchodźcom. Bardzo się z tego oczywiście cieszymy, a co więcej, Fundacja Psi Los również się w nie angażuje, ale prosimy także o wsparcie naszej akcji, bo pomaganie w okolicznościach wojny polskim zwierzakom jest niezwykle trudne. Organizacje pro-zwierzęce mają poważne kłopoty, by utrzymać podopiecznych, a przyjmują jeszcze tych z Ukrainy. Zatem raz jeszcze prosimy o pomoc. Razem możemy wszystko!

Tak możesz pomóc potrzebującym kotom. Napełnijmy razem ich miski!

Jak możesz pomóc?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej stowarzyszeniach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę. Dzięki tobie przysłowiowy Mruczek otrzyma michę pełną karmy!

Zdjęcie Ty też możesz pomóc małym kotkom w potrzebie, przyłączając się do akcji / INTERIA.PL/materiały prasowe

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Przelewu możesz także dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów bankowych klikając TUTAJ

Zdjęcie Pod opieką polskich fundacji są zarówno polskie jak i ukraińskie koty / INTERIA.PL/materiały prasowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mruczek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!



Wyślij SMS o treści MRUCZEK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Współorganizatorem akcji jest INTERIA, patronem portal RatujemyZwierzaki. Sponsorem akcji jest: Chicopee - firma oferująca szeroki asortyment karm dla zwierząt. Patronem medialnym akcji jest Radio Kraków.

Patronem akcji jest portal "Ratujemy zwierzaki"

Lista miejsc biorących udział w akcji:

Dom Tymczasowy "U Irenki" w Mikołowie

Dom Tymczasowy dla Kotów Pani Józefy w Wilczkowicach

Fundacja "Azylu Koci Świat" w Nasielsku

Fundacja "Felineus" w Rzeszowie

Fundacja "Felis" w Lublinie

Fundacja "Koci Zakątek" we Wrocławiu

Fundacja "Miasto Kotów" w Piotrkowie Trybunalskim

Fundacja "Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom" w Zelczynie

Fundacja "Oleśnickie Bidy" w Oleśnicy

Fundacja "Ostoja Cztery Łapy" w Krakowie

Fundacja "Przytul Kota" w Łodzi

Fundacja "Stawiamy na Łapy" w Krakowie

Fundacja "Zmieńmy Świat" w Tarnowie

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" w Poznaniu

Fundacja dla Zwierząt Animalia w Poznaniu

Fundacja Edukacji i Ochrony Praw Zwierząt "Kocia Klitka" w Bełchatowie

Fundacja Izy Milińskiej "Kocia Mama" w Łodzi

Fundacja Terraspei w Buczkowicach

Kociarnie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach

Przytulisko dla kotów Anny Jajus w Gliwicach

Stowarzyszenie "Przytul Sierściucha" w Myślenicach

Stowarzyszenie "SOS Koty Mielec" w Mielcu

TOZ w Polsce Oddział Nowy Sącz w Nowym Sączu

***

