Właściciele mogą zauważyć, że ich kot staje się bardziej ostrożny, mniej chętny do zabawy lub rzadziej wskakuje na wysoko położone powierzchnie . To wszystko jest naturalnym elementem procesu starzenia, ale warto mieć na uwadze, że pewne zmiany mogą też sygnalizować problemy zdrowotne.

Nie można również zapominać o stanie zębów. Starsze koty często zmagają się z problemami stomatologicznymi, takimi jak kamień nazębny, stany zapalne dziąseł czy nawet utrata zębów , co może prowadzić do problemów z jedzeniem. Warto regularnie sprawdzać jamę ustną kota i w razie potrzeby udać się na zabieg czyszczenia zębów.

Bardzo ważne jest zapewnienie kotu odpowiedniego nawodnienia. Starsze koty często mniej piją, co może prowadzić do problemów z nerkami. Warto rozważyć podawanie karmy mokrej, a także zapewnić dostęp do kilku misek ze świeżą wodą lub zainwestować w fontannę wodną, która może zachęcić kota do picia.