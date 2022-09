Świat pełny wizjonerów i objawień. Kim był Stefan Gwiazda?

Dzieci z Lourdes, dzieci z Fatimy, Ojciec Pio, Eugenia Ravasio, Maria Franciszka Kozłowska. Co łączy te wszystkie i wiele innych nazwisk na całym świecie? Osoby te utrzymują, że w trakcie swojego życia doznały objawień związanych z religią chrześcijańską.

W swoich wizjach mieli spotykać się z Matką Boską, czy Jezusem, a oni mieli im przekazać przepowiednie odnoszące się do przyszłości świata.

Kościół przeważnie podchodzi dość sceptycznie do wszelkich cudów i objawień, choć niektóre z nich zatwierdził jako prawdziwe według swojego przekonania.

Niektórym wiernym jednak nie trzeba potwierdzenia kościoła, by wierzyć w to, że dana osoba kontaktuje się z nadprzyrodzonym zjawiskiem.

Wśród wielu nazwisk wybrańców, wizjonerów i proroków znajduje się Stefan Gwiazda - katolik, rolnik z Wykrotu, wsi niedaleko Lublina, który w latach 1990-2002 miał doznawać objawień.

W swoich wizjach, jak sam utrzymywał, widywał Matkę Boską i otrzymał od niej aż 39 Orędzi dla ludzkości.

Prócz wizji Stefan Gwiazda miał także zostać obdarowany przez Boga stygmatami. Pojawiały się one na dłoniach, stopach i w boku.

To jednak, co interesuje osoby wierzące w takie zjawiska to treść orędzi, jakie otrzymał skromny, polski rolnik w swoich spotkaniach z Matką Boską.

39 Orędzi, czyli ubolewanie Maryi nad grzechami wiernych i polecenia wybudowania klasztoru

Przez 12 lat Stefan Gwiazda widywał Maryję regularnie, a ona przekazywała mu głównie ubolewanie nad duchowym stanem świata i grzechami popełnianymi przez ludzkość.

Pierwszy raz Gwiazda zobaczył Marię na łące we wsi Gadomskie. Tam ukazała się w polu jako staruszka siedząca pod drzewem.

Maryja miała być przerażona bezbożnością ludzi i wymieniła grzechy najdotkliwiej raniące ludzi: zabójstwa, złorzeczenia i nieczystość.

Poleciła także pewnego razu, by Stefan Gwiazda zapewnił wybudowanie klasztoru w Wykrocie z kaplicą Królowej Polski.

Na głównym ołtarzu Matka Boska miała polecić umieszczenie obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Do prawdziwości swoich wizji Stefan Gwiazda przekonał Ks. Hopfe pochodzącego z Kanady i to on pomógł Gwieździe zrealizować polecenie Maryi.

Stefan Gwiazda usłyszał od Maryi, co czeka Polskę w przyszłości?

Prócz orędzi Stefan Gwiazda miał pozwolić sobie na proroctwa dotyczące Polski. Ponoć wizjoner miał być przekonany o tym, że nasz kraj odegra ważną rolę w nadchodzących zmianach dotyczących świata.

Uznał, że w Polska będzie w centrum wydarzeń, które będą miały wpływ na całą ludzkość. W swoich wizjach odnośnie naszego kraju, jak wielu innych proroków, widział też kataklizmy.

W jednym z widzeń miały pojawić się kilkumetrowe fale i zalewane przez ową wodę brzegi. Nie zabrakło także trzęsienia ziemi, które wzburzy oceany do niesłychanej do tej pory skali.

Jednak po tych zdarzeniach wszystko... wróci do normy. Osoby wierzące w jego słowa są zdania, że to opis przebiegunowania ziemi.