"Sum ludojad" w polskim jeziorze. Ofiarą 12-nastolatek!

Życie i styl

Długo wyczekiwany przez rodzinę pani Izabeli urlop nad Jeziorem Białym w Okunicach miał należeć do udanych. Niestety, w trakcie jego trwania doszło do nieprzyjemnego wydarzenia. Podczas zażywania kąpieli jej 12-letni syn został zaatakowany przez drapieżnego suma. Po wyjściu z wody chłopiec miał ślady pogryzień na całej stopie, co na zdjęciu uwieczniła matka.

Zdjęcie Rodzina przeżyła chwile grozy podczas wypoczynku nad Jeziorem Białym / Facebook/www.wlodawa.NET / 123RF/PICSEL