500 plus już nie dla wszystkich? Rząd szykuje zmiany!

Plany te zdradził wiceminister finansów Artur Soboń, który dobrze ocenia ten pomysł, traktując go jako jeden ze sposobów walki z inflacją, która we wrześniu wyniosła już 17,2 proc.

Soboń przyznał, że w wyniku tego wzrostu, wciąż spada wartość 500 plus, ale rodzice nie mogą liczyć na waloryzację tego świadczenia. W tym momencie musiało by ono wynieść co najmniej 700 zł, a polskiego państwa po prostu na to nie stać.

500 plus tylko dla najbiedniejszych? Rząd obmyśla zmiany!

W wywiadzie z Gazetą.pl Artur Soboń przyznał, że w rządzie trwają już dyskusje nad wprowadzeniem progów dochodowych w programie 500 plus.

- W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów. W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe i warto o tym rozmawiać

- powiedział wiceminister finansów.

Program 500 plus wystartował w kwietniu 2016 roku - wtedy jednak na na pierwsze dziecko obowiązywało kryterium dochodowe. Od lipca 2019 roku 500 plus przysługuje już na każde dziecko, bez względu na dochód rodziców. Wypłata 500 plus kosztuje budżet państwa ok. 40 mld zł - progi dochodowe mogłyby więc znaczne pomóc w walce z inflacją. Rodzice nie będą jednak pewnie zadowoleni...

