Świadome nieposiadanie dzieci jest grzechem? Ksiądz wyjaśnia

„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?” – to jedno z pytań, które słyszy ślubująca sobie przed ołtarzem para. Przyszli małżonkowie mają wówczas potwierdzić pytanie duchownego. Co jednak, kiedy ich odpowiedź nie jest zgodna z prawdą? Czy świadome nieposiadanie dzieci jest grzechem? Ksiądz zabrał głos w kontrowersyjnej sprawie.

