Spis treści: 01 Świąteczne cateringi coraz popularniejsze

02 Ile trzeba zapłacić za wigilijny catering?

03 Świąteczne menu. Ile kosztują mięsne wyroby i desery?

Świąteczne cateringi coraz popularniejsze

Życie i styl Świąteczne dania wprost od Magdy Gessler. Lepiej przyszykować gruby portfel Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Przygotowanie wigilijnej kolacji oraz potraw na kolejne dwa dni świąt to spore wyzwanie. Osoby, które nie mają na to czasu, czy też nie przepadają za gotowaniem, mogą skorzystać z ofert specjalistów i postawić na stole potrawy, które wyszły wprost spod rąk wykwalifikowanych kucharzy.

Coraz więcej restauracji do swojej oferty dołącza świąteczne menu. Zamówienia można najczęściej składać przez kilka grudniowych dni i następnie odebrać gotowe dania tuż przed świętami. Cateringi świąteczne na dobre zagościły u znanych restauratorów. Na wigilijnym stole mogą więc stanąć potrawy od Magdy Gessler czy też Ewy Wachowicz.

Tego typu przyjemność to dla wielu oszczędność czasu, ale niekoniecznie pieniędzy. Oto ile kosztują świąteczne cateringi z restauracji, które nie są sygnowane znanymi nazwiskami.

Przeczytaj też: Jeden z najgorszych wyborów na wigilię. Ryba, którą lepiej omijać

Reklama

Zdjęcie Sałatka jarzynowa to bez wątpienia królowa świąt / 123RF/PICSEL

Ile trzeba zapłacić za wigilijny catering?

Przeglądając oferty bożonarodzeniowych menu, można zauważyć, że ceny potraw różnią się od siebie. Zacznijmy od tradycyjnego czerwonego barszczu. Cena za litr to mniej więcej 25-35 zł. Zdarzają się jednak oferty, w których można zamówić 0,9 l barszczu za ponad 40 zł.

W przypadku zupy grzybowej jest nieco inaczej, a wszystko przez utrzymujące się od lat wysokie ceny grzybów. Litr takiej zupy to koszt mniej więcej 45-50 zł. Zdarzają się jednak menu, gdzie cena za zupę grzybową to 70 zł i to za 0,9 l. Restauracje oferują również nieco urozmaicone wersje pod postacią zup kremów z borowików lub różnych grzybów leśnych. Ceny wynoszą nawet 60-70 zł.

Za kilogram uszek trzeba zapłacić ok. 45 zł, chociaż niektóre restauracje za uszka wypełnione farszem z grzybów z tegorocznych zbiorów chcą nawet 80-90 zł.

Z kolei ceny pierogów są znacznie bardziej zróżnicowane. Niektóre lokale podaję ceny za sztukę lub od razu za porcję składającą się z 10 sztuk. W pierwszym przypadku koszt wynosi ok. 5 zł za jednego pieroga z kapustą i grzybami. Za porcję trzeba jednak zapłacić 30 zł. Można się również spotkać z ceną 30 zł za kilogram. Oczywiście dotyczy to jednak lokali, które mieszczą się poza dużymi miastami. Jedna z restauracji z Lublina cenę za kilogram pierogów oszacowała na 65 zł, a z kolei lokal z Wrocławia za taką samą ilość chce 54 zł.

Zdjęcie Restauracje oferują półkilogramową porcję ryby po grecku za 50 zł / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Ryba po grecku pod kołderką z warzyw. Sentymentalny przepis z babcinej kuchni

W przypadku pasztecików z kapustą i grzybami ceny zaczynają się od 30 zł za kilogram, chociaż zdarza się, że sięgają one 50 zł lub są sprzedawane na sztuki za mniej więcej 5 zł. Za kilogram kapusty wigilijnej trzeba zapłacić średnio 40-50 zł. Ceny różnią się jednak w zależności od dodatków. Ta wzbogacona mięsem, śliwkami suszonymi i grzybami kosztuje znacznie więcej, nawet 70 zł. Niektóre lokale oferują sprzedaż na porcje ważące 250 g. Wówczas cena wynosi ponad 30 zł.

Szeroki przedział cenowy występuje również w przypadku ryby po grecku. Zdarza się, że restauracje oferują półkilogramową porcję za 50 zł, a inne chcą dokładnie tyle samo za cały kilogram. Oczywiście nie brakuje ofert, w których kilogram ryby po grecku kosztuje ponad 80 zł.

Na wigilijnym stole nie brakuje śledzi i to w różnych odsłonach. Za te w oleju trzeba średnio zapłacić nawet 40-50 zł za kilogram. Porcje 250 g najczęściej kosztuje ok. 25 zł.

Królową świąt bez wątpienia jest sałatka jarzynowa. Ceny za kilogram to mniej więcej 35-45 zł. Przy okazji Wielkanocy postanowiliśmy wyliczyć, ile kosztuje samodzielne przygotowanie tego przysmaku. Całkowity koszt wyniósł 15,92 zł. Biorąc pod uwagę wzrost cen, obecnie zrobienie sałatki jarzynowej w domu może kosztować maksymalnie 20 zł.

Zdjęcie Przygotowanie wigilijnej kolacji oraz potraw na kolejne dwa dni świąt to spore wyzwanie / 123RF/PICSEL

Zobacz także: W święta serwuję gościom jeden z pyszniejszych przepisów na śledzia. Ślinka sama im cieknie

Świąteczne menu. Ile kosztują mięsne wyroby i desery?

W menu świątecznym wielu restauracji nie brakuje przede wszystkim sernika. Mniejsze lokale oferują cenę 40 zł za kilogram, ale trzeba podkreślić, że jest to rzadkością. Dość często ceny sięgają ponad 100 zł, ale zdarza się, że jest opcja kupienia jedynie półkilogramowej porcji. Dotyczy to większości słodkości takich, jak tiramisu, miodowniki czy też tarty. Wygląda na to, że koszt ciast znacząco przewyższa wytrawne potrawy. Nieco tańsze są jednak strucle makowe.

A jak jest z mięsnymi specjałami? Większość ofert zawiera jedynie potrawy wigilijne, ale niektóre z nich uwzględniły także mięsne wyroby. Za kilogramowe szynki trzeba zapłacić nawet ponad 80 zł. Schab pieczony ze śliwką, rolady z boczku i karkówki również kosztuje podobnie. W ofertach można znaleźć również pieczone kaczki wycenione nawet na 120 zł i polędwice wieprzowe sprzedawane w 250 g porcjach za ponad 30 zł.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czas na lepsze. Odcinek 3 INTERIA.PL