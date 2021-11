Przypadający na 9 listopada Światowy Dzień Gry Wstępnej jest wspaniałą okazją do przypomnienia sobie, czemu bliskość wyprzedzająca stosunek seksualny jest niezwykle ważna. Gra wstępna pozwala na nowo rozpalić ogień w sypialni. To prosty i niezwykle przyjemny sposób na intensyfikacje doznań miłosnych.

Życie seksualne Polaków. Co z grą wstępną?

Jak wynika z raportu prof. Zbigniewa Izdebskiego "Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polaków i Polek w czasie pandemii COVID-19", na początku poprzedniego roku 51 proc. Polaków pozytywnie oceniło swoje życie seksualne. To dobra informacja, ponieważ w roku 2017 jedynie 42 proc. Polaków udzieliło podobnej odpowiedzi. Jak się okazuje, największą przyjemność ze zbliżeń odczuwają osoby w wieku od 30 do 49 lat (59 proc.).



Co sprawia, że pozostali Polacy nie są wystarczająco usatysfakcjonowani tym, jak wygląda ich życie seksualne? Największym problemem jest zmęczenie i stres. 25 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn przyznało, że to właśnie przez wieczorne znużenie rezygnują ze zbliżeń



Jednym ze sposobów na pobudzenie seksualne oraz pokonanie zmęczenia jest jednak gra wstępna. Z badania "Seksualność Polaków 2017" wynika, że nie poświęcamy na nią zbyt wiele czasu. Odpowiedzi respondentów wykazały, że gra wstępna Polaków w 2017 roku trwała średnio 15 minut. Niektórzy seksuolodzy twierdzą, że optymalna długość gry wstępnej to około 20 minut. Oczywiście w tym wypadku nie ma ścisłych norm, ponieważ to bardzo indywidualna kwestia.

Zdjęcie Dieta ma wpływ na życie seksualne. Może więc warto włączyć do niej afrodyzjaki? / 123RF/PICSEL

Gra wstępna: Jak powinna wyglądać?

Dlaczego warto decydować się na grę wstępną i dbać o to, by była odpowiednio długa? Według seksuologów to właśnie od niej zależy, jak bardzo partnerzy zadowoleni będą ze stosunku. Ponadto uważna gra wstępna pozwala wzmocnić relację emocjonalną między kochankami.

Na to, jak powinna wyglądać idealna gra wstępna, nie ma prostej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od tego, co sprawia, że podniecenie u partnerów wzrasta. Gra wstępna dla każdego może oznaczać zupełnie coś innego. Najogólniej określa się ją jako działania mające na celu wytworzenie napięcia seksualnego. Formy bliskości bywają jednak bardzo różne. Chociaż gra wstępna zazwyczaj występuje bezpośrednio przed aktem seksualnym, może rozpocząć się znacznie wcześniej, na przykład podczas wspólnej kolacji z afrodyzjakami na talerzu.

Zdecydowanie najczęściej gra wstępna przybiera jednak formę dotyku. Erotyczny masaż, czy wspólny prysznic przed stosunkiem pozwalają się zrelaksować i wyciszyć nawet po długim i ciężkim dniu.

Gra wstępna gwarantuje intensywniejsze doznania

Gra wstępna nie jest jednak jedynie miłym dodatkiem. Ma ważne zadanie: zwiększyć podniecenie seksualne partnerów, a także zintensyfikować doznania. Dzięki niej ciała mają czas na to, by odpowiednio przygotować się na zbliżenie.

W trakcie gry wstępnej pomiędzy partnerami tworzy się napięcie seksualne, a to powoduje konkretne zmiany fizjologiczne. Podczas skutecznej gry wstępnej wytwarzają się hormony odpowiedzialne za podniecenie seksualne. To sprawia, że u kochanków wzrasta tętno. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn dochodzi do lepszego ukrwienia narządów płciowych.

Zdjęcie Według seksuologów to właśnie od niej zależy, jak bardzo partnerzy zadowoleni będą ze stosunku / 123RF/PICSEL

Dodatkowo u pań w czasie gry wstępnej wytwarza się naturalna substancja zwilżająca. Zapobiega ona tworzeniu się bolesnych otarć w trakcie stosunku i sprawia, że doznania stają się znacznie bardziej intensywne. Dzięki grze wstępnej stosunek seksualny częściej kończy się orgazmem.

Skuteczna gra wstępna: Zacznij od afrodyzjaków

Gra wstępna może rozpocząć się od romantycznej kolacji. Warto podać na niej afrodyzjaki, które mają na celu zwiększyć popęd płciowy i pozytywnie wpłynąć na potencję. Dzięki nim temperatura związku rośnie błyskawicznie. Do najczęściej stosowanych naturalnych afrodyzjaków zaliczają się: lubczyk, owoce morza, szparagi, czy gałkę muszkatołową. Co ważne, należy dobierać je indywidualnie, testując ich wpływ na libido.

Jednym z afrodyzjaków, które można wykorzystać na różne sposoby podczas gry wstępnej, jest gorzka czekolada.

Czekolada wpływa na pobudzenie seksualne głównie dzięki zawartości fenyloetyloaminy. Podczas spożywania w organizmie wytwarzają się również endorfiny, a więc "hormony szczęścia". Gdy dopamina wzrasta, przyjemność ze zbliżenia jest znacznie większa.

Skuteczna gra wstępna: Postaw na dotyk

Dotyk to ważna część każdej gry wstępnej. Co zrobić, aby partner poczuł się zrelaksowany i gotowy do igraszek? Warto skupić się na strefach erogennych, których masaż zazwyczaj powoduje wzrost podniecenia.

Seksuolodzy dzielą strefy erogenne na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczają narządy płciowe oraz ich okolice. Tak zwane nieswoiste strefy erogenne to miejsca na ciele, w których skóra jest wyjątkowo cienka. Zalicza się do nich na przykład: szyję, kark czy uszy. Masaż nieswoistych stref erogennych również pobudza seksualnie. Warto pamiętać o tym podczas gry wstępnej.

Skuteczna gra wstępna: Zadbaj o nastrój

Gra wstępna może przybierać najróżniejsze formy. To nie tylko dotyk, ale wszystko, co tworzy klimat. Odpowiedni nastrój także może sprawić, że ogień w sypialni na nowo się rozpali. Świecie, odpowiednia muzyka, bielizna erotyczna - to dodatki, które pobudzają zmysły. Warto zadbać o tego rodzaju szczegóły. Wcześniej dobrze jest jednak zorientować się, czy partner lubi podobne atrakcje.





Zdjęcie Dotyk to ważna część każdej gry wstępnej / 123RF/PICSEL



