Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy to święto przypadające na 18 października. Zostało ono ustanowione przez WHO wraz ze współpracą Światowego Towarzystwa Menopauzy. O męskim przekwitaniu mówi się znacznie rzadziej niż o kobiecym - mimo tego, że objawy obu zjawisk są do siebie podobne. Szacuje się, że do 2030 r. na świecie będzie ponad 2,2 miliarda osób w wieku 50+, dlatego znajomość swojego ciała w tym okresie życia jest niezwykle ważna.

Menopauza i andropauza. Czym jest i kiedy ją przechodzimy?

Menopauza jest momentem, w którym następuje ustanie miesiączkowania wskutek zaniku aktywności pęcherzyków jajnikowych. Menopauza jest naturalnym zjawiskiem i pojawia się u każdej kobiety, w zależności od organizmu — od 44. do 56. roku życia. Menopauza może trwać nawet cztery lata oraz wiązać się z licznymi skutkami ubocznymi, np. spadkiem nastroju, nieustającym zmęczeniem, problemami ze snem, napadami gorąca czy przybieraniem na wadze. To właśnie one są wynikiem lęku przed okresem przekwitania.



Andropauza różni się od menopauzy, jednak ma z nią wiele wspólnego. Wszystko wynika z budowy ciała mężczyzny. Andropauza jest wynikiem rozpoczynającego się okresu starzenia organizmu oraz spadku poziomu androgenów. Nie wyklucza on całkowicie możliwości reprodukcyjnych mężczyzny, jednak znacznie je obniża. Zazwyczaj zaczyna się po 50. roku życia mężczyzny. Towarzyszą jej podobne objawy co w przypadku menopauzy tj. spadek nastroju, napady gorąca, zmęczenie. Okres przekwitania u mężczyzn dodatkowo może objawiać się zmniejszeniem energii czy zanikami erekcji.



Reklama

Nietypowe objawy menopauzy

Wiele kobiet zgłasza objawy menopauzy, które nie są typowymi dla okresu przekwitania. Klimakterium wpływa szeroko na organizm, dlatego może dotknąć wielu elementów zdrowia kobiety. Do nietypowych objawów menopauzy często zalicza się ataki paniki i zwiększonego lęku, które często są błędnie diagnozowane jako nerwica. Dużo kobiet obserwuje również szumy uszne, suchość oka, czy obrzęk nóg.



Zdjęcie Menopauza może wiązać się z wieloma problemami zdrowotnymi. Współczesna medycyna znajduje rozwiązanie każdego z nich / 123RF/PICSEL

Testy na menopauzę - czy są wiarygodne?

W niemal każdej aptece można znaleźć test na menopauzę do wykonania w domu. Za kilkanaście złotych możemy upewnić się co do słuszności naszej diagnozy. Czy apteczne testy na pewno działają?? Test na menopauzę działa podobne do testów ciążowych - poprzez zbadanie próbki moczu. Z badań wynika, że taki sposób diagnostyki jest skuteczny w około 99 proc. Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku testu ciążowego, test na menopauzę trzeba potwierdzić u lekarza.



W przypadku diagnozy andropauzy nie ma możliwości wykonania szybkiego testu w domu. By ją zdiagnozować należy skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi szereg testów (m.in. Test Adama), oraz zleci wykonanie badań krwi.



Skutki klimakterium. Jak sobie z nimi poradzić?

Należy pamiętać, że menopauza i andropauza to nie choroby - to etap życia każdego człowieka. Okresu przekwitania się nie leczy - łagodzi się jednak jego objawy. Współczesna medycyna jest na tyle rozwinięta, że odpowiednio dobrana farmakoterapia jest w stanie zmniejszyć każdy z nich. W niektórych przypadkach kobiety mogą zastosować terapię HTZ, czyli hormonalną terapię zastępczą, która zredukuje natężenie nieprzyjemnych skutków ubocznych okresu przekwitania.



Zdjęcie Menopauza i andropauza nie zawsze wiąże się ze skutkami ubocznymi. Jej czas warto poświęcić na profilaktykę zdrowotną i własne pasje / 123RF/PICSEL

Warto również pamiętać, że andropauza i menopauza mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu krążenia, osteoporozy czy nawet chorób psychicznych. Wkraczając w okres życia zbliżający nas klimakterium, by zmniejszyć ryzyko chorób, warto zastosować profilaktykę zdrowotną: zwiększyć ilość spożywanych owoców i warzyw, a zmniejszyć ilość tłuszczów trans w swojej diecie, skupić się na poprawie odporności, nie rezygnować z wysiłku fizycznego i najważniejsze - zadbać o swoje zdrowie psychiczne, ponieważ menopauza i andropauza to nie "początek starości", a kolejny okres w życiu każdego człowieka.



Zobacz również:

Kobiety mogą być księżmi. Tak zadecydował kościół Ewangelicko-Augsburski

Anna Lewandowska w mocnym makijażu. Zachwyciła fanów!



Klaudia Halejcio o związku z Tomaszem Barańskim. Poświęciła się?