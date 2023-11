Święto, o którym nikt już nie pamięta. W nocy z 24 na 25 listopada dzieją się niezwykłe rzeczy

W piątek 24 listopada w Polsce mamy święto, o którym mało kto dziś pamięta. Katarzynki to męski odpowiednik Andrzejek - niecierpliwie wyczekiwany przed laty dzień, a właściwie noc, kiedy to kawalerowie wróżyli sobie wzajemnie, by dowiedzieć się jak najwięcej o swoich przyszłych małżonkach. Skąd pochodzi imię Katarzyna, jakie jest jego znaczenie i ile obecnie kobiet je nosi?

Zdjęcie Przed laty w noc z 24 na 25 listopada kawalerowie wróżyli sobie, chcąc poznać szczegóły o przyszłej żonie / 123RF/PICSEL