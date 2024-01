Działalność Pewexu miała charakter tzw. eksportu wewnętrznego. Co ciekawe, towary sprzedawane w Pewexie nie były podatkiem obrotowym, zatem poza tym, że prostu były dostępne, to jeszcze taniej niż na tzw. wolnym rynku. Zysk państwa (właściciela Pewexu) brał się z marży handlowej, w przypadku produktów z importu. Natomiast zyskiem w przypadku produktów krajowych było pozyskanie od ludzi dewiz. Był to więc pomysł zastępczy dla klasycznego eksportu.



Na zasadach podobnych do Pewexu funkcjonowała Baltona. W sklepach tej sieci również można było kupować za waluty obce, ale zakuoy były obwarowane różnymi obostrzeniami. Dopiero w 1987 r. sklepy Baltony stały się dostępne dla wszystkich, którzy byli w stanie zapłacić bonami dewizowymi albo walutami.

Pewex i Baltona nie były specyficzne tylko dla Polski. Podobne sklepy dewizowe działały we wszystkich państwach tzw. obozu socjalistycznego. Na terenie Czechosłowacji działały sklepy Tuzex, w NRD sieć nazywała się Intershop, a w Rumunii - Comturist. W ZSRR natomiast była to Bieriozka.