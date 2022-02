Zawsze bądź!

Tak, jak w związkach międzyludzkich, tak i w relacji z psem, niezwykle ważne jest wspólne spędzanie czasu. Nie wystarczy wyprowadzanie psa z zegarkiem w ręku, ale nieśpieszny spacer, podczas którego cała nasza uwaga skoncentrowana jest na pupilu: kiedy wchodzimy z nim w interakcję, patrzymy na niego, dotykamy i mówimy do niego. Pies jest w stanie zrozumieć, co do niego mówimy.



Te mądre czworonogi mają szczególną wrażliwość na intonację naszego głosu i są szczęśliwe, kiedy w ten sposób nawiązujemy z nimi kontakt. Znakomicie rozpoznają nasze stany emocjonalne i reagują na nie. Warto pamiętać, że długie spacery to niezwykle ważny rytuał umacniający więź czworonoga z człowiekiem. Fizyczna obecność tu nie wystarcza. Niezbędne jest zaangażowanie, świadoma i aktywna obecność oraz wymiana emocji i uczuć. Pies czuje wówczas, że jest ważny i kochany.

Reklama

Zabawa? Tak!

Zabawy z psem są podstawą zdrowej i zrównoważonej relacji z pupilem. Nie wystarczy jednak kupić piłeczkę, rzucić ją psu i pozostawić go samego sobie. Zwierzę należy stymulować i angażować w takie zabawy, które go rozwijają i sprawiają, że staje się ożywiony i radosny. A to przecież widać gołym okiem! Jeśli nie dysponujemy taką ilością czasu, jaką chcielibyśmy mieć, możemy kupić psu zabawkę służącą stymulacji mentalnej, która go zmęczy fizycznie, ale i dostarczy pozytywnych bodźców emocjonalnych.

Zobacz także: Mandaty dla właścicieli psów. Na co trzeba uważać?

Nauczanie to także miłość

Trening pupila to niezwykle ważny aspekt niezbędny dla jego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Psy są bardzo inteligentnymi zwierzętami i mają dużo energii, którą należy odpowiednio ukierunkować. Rozpoczęcie systematycznych ćwiczeń każdego dnia to najlepsze, co możemy mu dać. Poświęcajmy codziennie 10-15 minut na naukę podstawowych poleceń posłuszeństwa. Należy pamiętać, aby każdą dobrą postawę odpowiednio nagradzać.



Smakołyki? Owszem, ale z głową

- Jeśli pies uwielbia otrzymywać przekąski, warto pamiętać, że nie zawsze jest to dobre i wskazane dla jego zdrowia i kondycji. I choć jest to jeden z najprostszych sposobów okazywania uczuć zwierzakowi, smakołyki są często szkodliwe i zgubne dla jego zdrowia i mogą prowadzić do problemów z otyłością. Otyłość to choroba, która dotyka coraz więcej psów i jest to niestety najczęściej konsekwencja przekarmiania zwierzaka dodatkowymi przekąskami pomiędzy posiłkami. Miłość to przecież także troska o zdrowie pupila. Nie chodzi o całkowitą rezygnację z tej formy okazywania sympatii, ale o racjonalne dozowanie smacznych dobroci. Niekiedy wystarczy po prostu zmniejszyć porcje, by nie zaszkodzić psu, a jednocześnie sprawić mu przyjemność i wywołać radosne merdanie ogona. Miłość do naszych czworonogów przejawia się bowiem także we właściwej pielęgnacji, edukacji i organizacji wspólnego życia, w naszej chęci i cierpliwości do zrozumienia ich zachowań i potrzeb - mówi lek. wet. Michał Imbierski, kierownik EDINA Przychodnia Weterynaryjna Salvet.

Szanuj swojego psa i jego naturę

Wiele osób myli miłość i troskę do zwierzaka z traktowaniem go jak dziecko. Traktując psa jak człowieka, przestajemy szanować jego psią naturę i prawie zawsze popadamy w nadopiekuńczość. Musimy pamiętać, że pies jest psem i tak powinien być traktowany, mając zaspokajane swoje psie potrzeby i respektowaną autonomię. Szanujmy psią osobowość, a psa kochajmy za to kim jest, nie zapominając o tym, że ma swój sposób bycia i własny język. To najrozsądniejsza miłość, jaką możemy go obdarzyć.

Zobacz także:

Uważaj, Twój pies doskonale wie, kiedy kłamiesz



"Pies chmurka" podbija świat. Co to za rasa?

Jak rozpoznać, że pies jest chory? Typowe i nietypowe objawy