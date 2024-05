Szerszenie azjatyckie zostały przypadkowo sprowadzone do Francji w 2004 r., najprawdopodobniej w ramach transportu towarów importowanych z Azji Wschodniej. Od przybycia do Francji gatunek szybko się rozprzestrzenił. Teraz jest obecny w całej Francji i przenosi się do sąsiednich krajów, niemal w całej Europie.