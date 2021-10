Sześcioraczki z Tylmanowej na nowym zdjęciu. Ale wyrosły!

Pierwsze w Polsce sześcioraczki: Nela, Kaja, Malwina, Zosia, Tymon i Filip, przyszły na świat 20 maja 2019 roku i od tamtej pory wzbudzają niemałą sensację, a ich najwierniejsi fani regularnie śledzą ich losy na ich instagramowym profilu.

Data ich narodzin przeszła do historii, gdyż na świecie niewiele mnogich ciąż udaje się doprowadzić do szczęśliwego finału. Tym razem jednak los sprzyjał dzielnej mamie oraz jej dzieciom i przy współpracy z lekarzami na świat przyszły urocze dzieciaki.



Warto przypomnieć, że personel szpitalny pierwotnie był przygotowany na pięcioro noworodków. Ku zdumieniu wszystkich w czasie trwania akcji porodowej okazało się, że na świecie pojawi się jeszcze jedna pociecha.



Choć na co dzień ich rodzice z pewnością muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, nie ulega wątpliwości, że każde ich wspólne zdjęcie raz za razem wzrusza i rozczula każdego. Obserwatorzy profilu @szescioraczkipl nie kryją zachwytów nad wielodzietną rodziną oraz wspierają rodziców w ogarnianiu sporej gromadki dobrym słowem.

Jak dziś wyglądają najsławniejsze wieloraczki w Polsce? Wszystko wskazuje na to, że rodzina mimo wielu wyzwań radzi sobie świetnie, a Nela, Kaja, Malwina, Zosia, Tymon i Filip rosną jak na drożdżach, co zresztą wyraźnie widać na ich najnowszym wspólnym zdjęciu!

Pod najnowszym postem jak zwykle nie brakuje entuzjastycznych słów!

A już sobie myślałam że dawno zdjęcia nie było. Ale dzieciaki urosły!

Wspaniała rodzinka. Super na Was się patrzy. Dużo zdrówka życzę.

Drużyna miłości

- to tylko część z krzepiących komentarzy, które możemy przeczytać na oficjalnym profilu sześcioraczków.



My również trzymamy kciuki za dzielną rodzinę, życzymy przede wszystkim zdrowia i wytrwałości dzieciom i ich rodzicom!



