Mężczyzna postanowił poddać się zabiegowi dentystycznemu i wybrał klinikę, która na swojej stronie internetowej zapewnia, że jest najlepszą kliniką w Turcji, a gabinet znajduje się w mieście Antalyi. Ośrodek chwali się 20-letnim doświadczeniem w świadczeniu profesjonalnej opieki stomatologicznej. Klinika w swojej ofercie zapewnia nawet transport z lotniska do hotelu, ma to przyczynić się do bezstresowej "podróży dentystycznej". Jednym z pracowników kliniki jest Jay Cross, który chętnie dzieli się efektami pracy na TikToku.

Kim jest Jay Cross?

Jay Cross jest ekspertem stomatologii estetycznej z Wielkiej Brytanii, który prowadzi konto na TikToku @_jaycross_. Publikuje tam filmy dotyczące jego życia i metamorfoz klientów kliniki - Millionaire Smile Turkey. Obserwuje go ponad 20 tysięcy użytkowników i łącznie zebrał ponad 171 tysięcy polubień. Influencer postanowił również podzielić się własną metamorfozą uzębienia.

Turecka metamorfoza zębów

Powodem poddania się zabiegowi przez influencera miały być kompleksy dotyczące jego uzębienia. Obecnie mężczyzna publikuje dużo treści w mediach społecznościowych, na których się uśmiecha, więc można przypuszczać, że jest zadowolony z uzyskanego efektu. Jay wydał ponad 20 tysięcy złotych na zabieg, który polegał na spiłowaniu naturalnych zębów i założeniu na nie śnieżnobiałych koron. Oto efekt, którym podzielił się na TikToku:

Influencer spodziewał się bardziej przychylnych komentarzy ze strony internautów, jednak znaleźli się i tacy, którzy nie docenili efektów zabiegu dentystycznego.

Przykro mi, ale to nie wygląda na prawdziwe skomentował internauta

Absolutnie przezabawne naśmiewał się użytkownik TikToka

Tak internauci w żartobliwy i negatywny sposób podsumowali "turecką metamorfozę zębów".