Przeszła operację nosa, aby jej dzieci rodziły się ładne. Wywołało to burzę wśród internautów!

Kim jest Fiore Ciminello?

Fiore Ciminello to dziewiętnastoletnia tiktokerka podchodząca z Argentyny, a jej konto na TikToku obserwuje obecnie ponad 160 tysięcy użytkowników, z którymi dziewczyna chętnie dzieli się filmikami dotyczącymi jej życia codziennego. Jednak jeden z opublikowanych przez nią filmów, zaliczył niemałą “wpadkę", ale za to osiągnął rekordowe wyniki, a widziało go ponad 438 tysięcy internautów.

Przeszła operację nosa, aby jej przyszłe dzieci były ładniejsze

Argentyńska tiktokerka wstawiła wideo, na którym jest tuż po operacji chirurgicznej nosa, a według użytkowników TikToka powodem zabiegu miały być kompleksy kobiety. Jednak to nie miało być jedyną przyczyną poddania się tej operacji. Kobieta poinformowała internautów, że przechodzi zabieg operacji nosa, aby jej przyszłe dzieci mogły rodzić się z ładnymi nosami. Ta wiadomość wywołała burzę wśród jej widzów!

Przechodzę operację plastyczną nosa, żeby moje dzieci rodziły się z ładnymi nosami. poinformowała Fiore Ciminello

Użytkownicy platformy bardzo szybko zareagowali na słowa tiktokerki i nie przebierali w słowach. Zaczęli wyśmiewać influencerkę, że nie jest świadoma tego, że operacja plastyczna nie wpłynie na wygląd jej potomstwa. Internauci w komentarzach również podważali inteligencję dziewiętnastolatki.

Przefarbowałam włosy na blond, żeby moje dzieci też były blond. skomentowała jedna z internautek

Dlatego nie zrobiłem sobie tatuażu, nie chcę, aby moje dzieci rodziły się z tatuażami. skomentował internauta

Argentyńska influencerka wyjawiła prawdę!

Fiore z powodu burzy komentarzy postanowiła sprostować tę sytuację i wyjawić prawdę. W rozmowie z "The Poste" influencerka poinformowała, że to nie była operacja plastyczna, a korekta krzywej przegrody nosowej, która miała poprawić jakość jej życia. Krzywa przegroda nosowa to schorzenie, które może być wrodzone lub nabyte i może powodować spore trudności z oddychaniem oraz przyczyniać się do występowania częstych stanów zapalnych. Tiktokerka wyznała również, że film miał jedynie charakter humorystyczny, a jej nos wygląda tak samo jak przed zabiegiem.

