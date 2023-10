Znajdź liczbę 898

Jeden obrazek. 16 kolumn, w których na pierwszy rzut oka znajdują się same liczby 888. A jednak jest wyjątek. W gąszczu ósemek znalazł się niepasujący do całości element. Twoim zadaniem jest odnalezienie jednej liczby, a jest nią 898. Okazuje się, że tylko nieliczni potrafią zrobić to w 7 sekund.

Zdjęcie Gdzie jest liczba 898? / INTERIA.PL

Prawidłowa odpowiedź

W tego typu zabawach na spostrzegawczość wykorzystujemy różne metody działania. Niektórzy najpierw zamykają oczy na kilka sekund, otwierają i całościowo patrzą na obrazek. Udaje im się od razu wyodrębnić niepasujący element. Inni decydują się przejechać wzrokiem po każdym rzędzie, zazwyczaj od lewej do prawej strony. Zarówno skrupulatne przeglądanie wierszy i kolumn, czy wpatrywanie się w obrazek da rozwiązanie. Jednym w kilka sekund, innymi zajmie to znacznie dłużej. W tym przypadku liczbę 898 można znaleźć w mniej niż 7 sekund. Dalej jej szukasz? Zerknij w prawy dolny róg, a dokładnie drugi rząd od dołu, piąta kolumna od prawej strony.

Zdjęcie Prawidłowe rozwiązanie zagadki / INTERIA.PL

Testy na spostrzegawczość to świetna zabawa i minitrening naszego mózgu. Jeśli nie udało ci się odnaleźć w wyznaczonym czasie poszukiwanego elementu, nie martw się. Tylko nieliczny robią to w mniej niż 7 sekund. Większość osób potrzebuje więcej czasu, ale zapamiętaj również, że praktyka czyni mistrza, dlatego zapraszamy do rozwiązania innych zagadek: