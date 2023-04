Spis treści: 01 Nie trzymaj w domu, nie dawaj w prezencie. Kaktus przynosi pecha

02 Gdzie postawić kaktusa? Będzie pełnił rolę strażnika

03 Przesądy o kaktusach. To prawdziwy symbol nieszczęścia

04 Czy kaktus może być symbolem szczęścia? Tylko w tej sytuacji

Nie trzymaj w domu, nie dawaj w prezencie. Kaktus przynosi pecha

Według specjalistów od feng shui jedna z roślin może wprowadzić do naszego domu wyjątkowo złą aurę. Dlatego też nie powinno się trzymać jej w mieszkaniu, ale również dawać jej komukolwiek w prezencie. Kolczasta budowa tej rośliny może bowiem sprowadzić na właściciela oraz domowników cierpienie i choroby.

Myśląc o kaktusie przed naszymi oczami niemal od razu pojawiają się jego kolce. Nic więc dziwnego, iż roślina sama w sobie nie przynosi pozytywnych skojarzeń. Nierozerwalnie łączy się z cierpieniem oraz bólem. Co więcej, kaktus w naturze rośnie w trudnych warunkach, a w jego pobliżu rzadko spotkamy jakiekolwiek inne rośliny. Z tego powodu uważa się go za symbol samotności, odosobnienia oraz smutku.

Reklama

Zobacz również: Te znaki zodiaku mają pecha. Sprawdź, które z nich czeka najwięcej nieszczęść

Zdjęcie Kaktus ma przynosić wiele nieszczęścia szczególnie wtedy, kiedy ustawimy go w sypialni lub salonie / 123RF/PICSEL

Gdzie postawić kaktusa? Będzie pełnił rolę strażnika

Kaktus ma przynosić wiele nieszczęścia szczególnie wtedy, kiedy ustawimy go w sypialni lub salonie. Zakłóci wypoczynek, a także może doprowadzić do konfliktów. Co więcej, może sprawić, że będziemy ponosić porażkę za porażką. Nie powinien stać również w łazience, gdyż skutecznie uniemożliwi jakikolwiek relaks.

Jedynym miejscem w domu, w którym warto postawić kaktusa, są okolice drzwi wejściowych. Ustawiona tam roślina ma być prawdziwym strażnikiem, odstraszając swoimi kolcami włamywaczy czy złodziei. Kaktusy mogą stać również na oknach, chroniąc w ten sposób przed zawiścią tych, którym przeszkadza nasz sukces.

Kaktusy warto ustawić także na tarasach lub w ogrodzie. Obok funkcji ochronnej będą one przyciągać złą energię, nie wpuszczając jej za próg naszego domu.

Zobacz również: Przynoszą pecha w domu. Pięć rzeczy, których lepiej się pozbyć!

Przesądy o kaktusach. To prawdziwy symbol nieszczęścia

Za kaktusem stoi szereg przesądów. Nie warto mieć w domu dużej ilości kaktusów, gdyż będą one mocno wpływać na nasz charakter. Ten stanie się z czasem ostry i wyjątkowo nieprzyjemny.

Kiedy kaktus zgnije, oznacza to, że był przesiąknięty złą energią, którą otrzymał od swojego właściciela. Wówczas należy dobrze przemyśleć swoje życie. Najwyraźniej nie dzieje się w nim najlepiej.

Zobacz również: Cztery rośliny, które przynoszą szczęście i bogactwo. Oto, jak działają

Zdjęcie Za kaktusem stoi szereg przesądów / 123RF/PICSEL

Czy kaktus może być symbolem szczęścia? Tylko w tej sytuacji

Kaktus może jednak zwiastować zmiany na lepsze. Kiedy zaczyna kwitnąć, oznacza to, że wkrótce w naszym życiu coś się zmieni. Dla wielu osób ta roślina jest również symbolem wytrwałości i siły. Wszystko z uwagi na fakt, iż potrafi bardzo długo wytrzymać bez wody.

Kiedy kaktus zwiędnie należy jak najszybciej usunąć go z mieszkania i wyrzucić. Taka roślina roztacza złą energię, mając ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

Zobacz również: Nie dawaj takich prezentów. Przynoszą pecha!