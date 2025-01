Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Na północy Polski możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem - informuje IMGW. Należy uważać na silne zamglenia, które ograniczą widzialność poniżej 200 m.

"Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -4 st. C do -1 st. C, cieplej na wybrzeżu, około 1 st. C. W kotlinach Sudeckich spadek temperatury do około -5 st. C, w Karpackich do ok. -10 st. C" - czytamy na stornie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek zachmurzenie duże, tylko miejscami można liczyć na większe przejaśnienia. Niewykluczone, że na północy lokalnie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W godzinach popołudniowych spodziewane są tam opady deszczu.

Termometry wskażą od 0 st. C do 4 st. C. Cieplej miejscami na południowym wschodzie - ok. 6 "kresek".

Środa powita nas dużym zachmurzeniem, ale gdzieniegdzie należy się spodziewać rozpogodzeń. Na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 m. Tam również słabe opady mżawki marznącej i powodującej gołoledź, zatem na drogach i chodnikach może zrobić się bardzo ślisko. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 6 st. C.

Czwartek to nadal duże zachmurzenie i lokalnie czekające nas rozpogodzenia. Na zachodnie możliwe słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem. Zrobi się odrobinę cieplej - temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C. W rejonach podgórskich dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych - informują eksperci z IMGW.

Weekend z wysoką temperaturą?

Już od piątku temperatura zacznie wzrastać - termometry wskażą od 4 st. C do 8 st. C. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W sobotę na ogół zachmurzenie duże i możliwe większe przejaśnienia w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 4-6 st. C na północnym wschodzie do 8-11 st. C na południowym zachodzie - wskazuje prognoza przygotowana przez IMGW. Na północy możliwe słabe opady deszczu.

W niedzielę pogoda znacząco się nie zmieni. Nadal utrzyma się duże zachmurzenie, a na termometrach od 4 st. C do 8 st. C, nieco cieplej na południu Polski - do 9-10 st. C.

