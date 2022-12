Ta część pomarańczy może być trująca. Chemiczka ostrzega: uważaj!

Gdy w domu czujemy intensywny zapach pomarańczy i mandarynek, wiemy, że nadchodzi grudzień, a razem z nim święta Bożego Narodzenia. Cytrusy są zdrowe - zawierają masę witaminy C, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto jednak pamiętać, że to owoce eksportowane. Muszą przebyć długą drogę, zanim trafią na nasze stoły.

Skórka cytrusów może być toksyczna. Lepiej uważaj

Przed podróżą cytrusy często są konserwowane (dzięki temu dłużej utrzymują świeżość). Nierzadko poddawane są także działaniu innych substancji - grzybobójczych i nabłyszczających. Sylwia Panek, znana na Instagramie jako "Mama Chemik" przestrzega przed dodawaniem do wypieków startej skórki pomarańczy czy cytryny. To może nie wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie.

- Co roku jesienią przypominam Wam, że skórki cytrusów bywają niejadalne, a to za sprawą substancji, którymi zostały pokryte - tłumaczy Mama Chemik.

Mama Chemik przypomina, że substancje chemiczne, którymi pryskane są cytrusy, mogą być trujące. Influencerka zwraca uwagę, by podczas zakupów spożywczych zawsze, dokładnie czytać etykiety produktów. - Jeśli kupujecie cytrusy luzem, to etykieta jest na kartonie lub skrzynce, w której one leżą - zaznacza Sylwia Panek. I dodaje, że na tego rodzaju etykiecie, często można dopatrzyć się napisu "skórka niejadalna".

- Mogę się założyć, że większość tych cytryn i tak trafia do herbaty lub wody razem ze skórką. Z innych ktoś ściera skórkę do deserów lub robi kandyzowaną - zaznacza ekspertka, jednocześnie przestrzegając przed popełnianiem podobnego błędu.

Jakie substancje chemiczne stosowane do konserwacji cytrusów są najgorsze dla naszego zdrowia? Mama Chemik zaznacza, że szczególnie należy uważać na IMAZALIL fungicyd. - To substancja zabezpieczająca cytrusy przed pleśnią. Niby fajnie, bo mniej ich się psuje, mniej jest wyrzucanych tylko, że ta substancja została zakwalifikowana jako prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi - podkreśla.

Jak pozbyć się chemikaliów ze skórki cytrusów?

Ekspertka podkreśla, że to właściwie niemożliwe. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu odkroić cześć pokrytą konserwantami. - Szorowanie za pomocą szczoteczki lub mocne tarcie może pogorszyć sytuację, gdyż wówczas substancje ze skórki wciskamy mocniej w jej pory- zaznacza.

Internauci dziękują Sylwii Panek. "Dlaczego o tym się nie mówi?"

Pod wpisem Sylwii Panek pojawiło się wiele komentarzy. Internauci dziękowali ekspertce za przestrogę. Wielu użytkowników przyznało rację specjalistce. - Pracuje podczas kontroli towarów w transporcie i to jest dla mnie najlepsza lekcja towaroznawstwa, jaką mogę doświadczyć. Po transporcie cytrusów już wiem że skórki są niejadalne - zapach transportu przypominał raczej dostawę środków czyszczących niż owoców, a chemiczne dodatki do żywności (oczywiście w wielkim stężeniu) są oznaczane często przez producentów jako niebezpieczne! - napisała jedna z obserwatorek Panek.

