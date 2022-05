To nie sprawka wandali, ale zaszyfrowane wiadomości. Podczas wędrówek po lesie czasami możemy się natknąć na tajemnicze znaki na drzewach. Co oznaczają?

Co oznacza litera "E" na drzewie w lesie?

Lasy Państwowe w swoim wpisie na Facebooku wyjaśniają, co oznacza namalowana na drzewach tajemnicza litera "E". W ten sposób leśnicy oznaczają drzewa biocenotyczne, czyli m.in.:

drzewa dziuplaste,

drzewa z gniazdami ptaków, o średnicy gniazd powyżej 25 cm,

drzewa o nietypowym pokroju,

drzewa z nietypowymi formami morfologicznymi np. szyszek, kory, gałęzi,

drzewa wyraźnie wyróżniające się wiekiem lub rozmiarami w stosunku do innych drzew na tym terenie,

drzewa żywe i martwe, miejscowo spróchniałe (ze zgnilizną) oraz drzewa z owocnikami grzybów (hubami),

drzewa rodzimych gatunków biocenotycznych: naturalnie występujące lub wprowadzone, poprawiające bazę żerową zwierzyny, nektarodajne, urozmaicające krajobraz, takie jak jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa ałycza i inne,

drzewa będące siedliskiem chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt,

drzewa stanowiące pamiątkę kultury leśnej.

Leśnicy wyjaśniają, że takie drzewa pozostawia się w celu zwiększenia biologicznej różnorodności. Stanowią one siedlisko dla wielu organizmów, które mają wpływ na trwałość lasu. Na powierzchni pozostaną do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu.

Zaszyfrowane wiadomości na drzewach

Litera "E" nie jest jedynym znakiem, który pojawia się na drzewach. Podczas spacerów możemy trafić również na białe litery JP (jesienne poszukiwania) z numerami, które wskazują granice tzw. partii kontrolnych jesiennych poszukiwań pierwotnych szkodników sosny. Zabieg służy do oceny zagrożenia drzewostanów przez szkodniki.

Drzewa przeznaczone do usunięcia i drzewa zagrażające bezpieczeństwu są oznaczane za pomocą kropki lub ukośnej kreski.

Litera "K", kreska lub "KE" to informacja, że turysta znajduje się na granicy kępy ekologicznej. Chodzi o fragment starodrzewu pozostawionego do naturalnego rozkładu. Tak pozostawiana kępa to też miejsce, w którym schronienie znajdują zwierzęta.

Żółty ciągły pasek o szerokości 10 cm, namalowany wokół pnia oznacza z kolei granicę wyłączonego drzewostanu nasiennego (WDN). Drzewa rosnące na załamaniach granicy oznacza się dodatkowo literą "N". Odstęp między drzewami z opaskami powinien być taki, aby od drzewa oznaczonego, w obu kierunkach były widoczne następne drzewa z opaską. WDN to wytypowany fragment lasu, na którym rosną zdrowe, dorodne drzewa produkujące nasiona bardzo dobrej jakości.

Żółtym przerywanym paskiem o szerokości 5 cm, który pojawia się na drzewach skrajnych i granicznych, zaznaczane są gospodarcze drzewostany nasienne (GDN). GDN to drzewostan dobrej jakości, dostarczający nasiona do zakładania upraw gospodarczych.

Żółty pasek z czarnym numerem pojawia się na drzewach matecznych. To wytypowane pojedyncze drzewo o najlepszych cechach jakościowych, wyróżniające się m.in. pokrojem korony, wysokością i jakością pnia. Każde takie drzewo ma indywidualny numer, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego BNL.

W pobliżu drzewa matecznego wyznaczane są 4 drzewa porównawcze, oznaczane jasnożółtymi cyframi od 1 do 4. Wybierane są drzewa tego samego gatunku i wieku, ukształtowane prawidłowo, o największej masie, w bliskim otoczeniu drzewa matecznego.

