Rozwój technologii a ewolucja człowieka

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach niemal nikt nie rozstaje się ze swoim smartfonem. Wszystko przez to, że umożliwia on szybko kontakt z bliskimi i dostęp do internetu. Poza tym mamy do czynienia ze zjawiskiem FOMO (ang. Fear of missing out), czyli strachem przed przegapieniem czegoś istotnego, będąc offline.

Średnio spędzamy przed telefonem kilka godzin dziennie i wbrew pozorom może to mieć ogromny wpływ na nasz wygląd. Może dziś jeszcze nie widzimy wszystkiego, ale wizualizacja człowieka z 3000 roku ukazuje liczne zmiany w wyglądzie człowieka.

Jaki wpływ mają smartfony na nasze zdrowie?

Już dziś mamy do czynienia ze schorzeniem zwanym "kciukiem telefonisty". Wiąże się ono z intensywnym korzystaniem ze smartfona, a przede wszystkim pisaniem na jego klawiaturze. Przyczyn bólu szuka się przede wszystkim w nienaturalnym wyginaniu kciuka.

Trzeba również podkreślić, że oprócz dłoni cierpi także szyja. Dolegliwości z nią związane, a także ból w okolicach karku oraz barków również może wynikać z nienaturalnej pozycji, którą przybiera się podczas korzystania z urządzeń elektronicznych.

Jak będzie wyglądać człowiek za 1000 lat? Oto Mindy z 3000 roku

Według przewidywań naukowców człowiek za 1000 lat będzie wyglądać zupełnie inaczej, a większość zmian będzie wywołanych właśnie przez technologie. Ludzkie ciało na przestrzeni lat zacznie się dopasowywać do tych obecnie nienaturalnych pozycji, wygięć i obciążeń, by w ten sposób im sprostać i ewentualnie zapobiec schorzeniom i bólowi, który dziś towarzyszy wielu osobom.

Wizualizacja, na której widać Mindy, czyli kobietę z 3000 roku ukazuje dość przerażające zmiany. To, co się od razu rzuca w oczy to wygięte plecy oraz szyja. Pochylenie w stronę klatki piersiowej może być spowodowane postawą, którą obecnie przyjmuje się podczas korzystania ze smartfonów oraz laptopów.

Kolejne zmiany anatomiczne, które uwzględniono to wykrzywione palce dłoni, które przypominają szpon oraz wygięty pod kątem 90 stopni łokieć. Podkreślono, że do ich powstania może przyczynić się przede wszystkim pisanie SMS-ów, a także typowe ułożenie ręki podczas rozmów telefonicznych.

Poza tym badacze podkreślili pojawienie się drugiej powieki. Miałaby ona ogromne znaczenie podczas ochrony oczu przed nadmierną ekspozycją na światło z urządzeń elektronicznych.

Przewidziano również zmiany, których nie można dostrzec gołym okiem. Mowa tu o grubszej czaszce, która ma zostać wytworzona w odpowiedzi na szkodliwe promieniowanie, które emitują smartfony. Ma ona stanowić swego rodzaju barierę ochronną. Poza tym zaznaczono, że może dojść do znacznego zmniejszenia mózgu, a także całej sylwetki. Wszystko przez to, że od wieków człowiek może robić znacznie mniej by przetrwać, a bycie największą istotą nie ma już tak dużego znaczenia.

