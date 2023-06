Książę George na oczach świata

Gwiazdy Księżna Kate zaskakuje! W takim wydaniu trudno od niej oderwać wzrok Książę George jest pierworodnym synem księcia Williama oraz księżnej Kate i wnukiem króla Karola III. To oznacza, że znajduje się na drugim miejscu w linii sukcesji do tronu Wielkiej Brytanii i państw Wspólnoty.

Przyszedł na świat 22 lipca 2013 roku w Londynie. Narodziny chłopca wiązały się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Nie da się ukryć, że mimo swojego wieku jest jedną z najpopularniejszych osób w Wielkiej Brytanii.

George po ósmych urodzinach miał zostać poinformowany, że w przyszłości zasiądzie na brytyjskim tronie. Przygotowywania do pełnienia roli króla mają już trwać od pewnego czasu. Syn księcia Williama uczy się królewskiego protokołu czy też etykiety, a także bierze udział w publicznych wystąpieniach.

Jak książę George będzie wyglądać w przyszłości?

Co roku na oficjalnych profilach księcia Williama i księżnej Kate pojawiają się urodzinowe portrety ich dzieci. Stało się już to swego rodzaju tradycją, a więc wielu internautów z niecierpliwością czeka na kolejne ujęcia.

Nic więc dziwnego, że postanowiono zaspokoić ciekawość fanów rodziny królewskiej i stworzono za pomocą sztucznej inteligencji wizerunek księcia Georga z przyszłości. Wygenerowane kadry przedstawiają go jako dorosłego mężczyznę. Zostały opublikowane na jednym z instagramowych fan clubów Kate i Williama. Od razu zaznaczono, że ich syn w przyszłości będzie przystojny.

Internauci nie kryli zachwytu, widząc dorosłego Georga. "Wow!!! Niesamowite! Już teraz jest przystojnym chłopcem!", "Wspaniałe zdjęcia! Książę George przejął geny po swojej matce", "Tak, to prawda! Książę George ma wspaniałych rodziców i z pewnością odziedziczy po nich urodę" - pisali pod postem.

Niektórzy jednak jasno podkreślili, że wygenerowane obrazy nie przypadły im do gustu. "Nie podoba mi się to... trochę dziwne. On wciąż jest małym chłopcem", "Z pewnością powinni pozwolić wszystkim dorosnąć bez naruszania ich prywatności i wizerunku. Tego typu materiały nie powinny być dalej publikowane" - czytamy na Instagramie.

