Kim jest Jan Lubomirski-Lanckoroński? Żyje historią rodu do dziś

Stanisława Stefana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i Ewy Tarnawieckiej, Jan Lubomirski-Lanckoroński jest jednym z potomków książąt Lubomirskich, który dba o pamięć swojej rodziny i kultywuje jej tradycje.

Prócz tego, że jest i biznesmen i przedsiębiorcą, a jego majątek szacuje się według tygodnika "Wprost" na kwotę 450 mln zł, to polski książę jest także członkiem Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, członkiem Rady Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, oraz członkiem rady Business Centre Club, a także jest ambasadorem województwa lubuskiego od 2014 roku.

Jak widać historia jest dla Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego niezwykle ważna, a także przeplata ona jego życie codzienne. Nic dziwnego skoro polski książę wraz z żoną mieszkają w prawdziwym... zamku.

Gdzie mieszka Jan Lubomirski-Lanckoroński? Książę pokochał ten zamek

W posiadaniu rodziny Lubomirskich wciąż jest wiele pięknych posiadłości, w tym zamek w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem, w którym mieszka właśnie Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z żoną, z dziećmi i psami.

Zamek ten jest budowlą neorenesansową, ale w swym wnętrzu skrywa wiele innych stylów. Tworzy go 100 komnat i zajmuje powierzchnię 10 tys. mkw. To właśnie tutaj idealne miejsce do życia znalazł właśnie Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Trudno się temu dziwić, bo posiadłość zwala z nóg. W zamku znajdziemy chociażby hol z portretami Księcia Stanisława Lubomirskiego i jego żony Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, salę balową, salę muzyczną z pamiątkami księcia Władysława Lubomirskiego i oryginalnymi meblami z innych majątków rodowych, salę myśliwską i salę królewską z pocztem królów polskich autorstwa Marcello Bacciarellego.

W mediach społecznościowych księcia Jana można obserwować niekiedy zdjęcia z wnętrza zamku, który jest żywą historią jego rodziny. Czasem można odnieść wrażenie, że czas dla Lubomirskich stanął w miejscu, bo wnętrza zamku przenoszą jego mieszkańców w czasy świetności monarchii na terenach dawnej Polski.