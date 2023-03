Spis treści: 01 Z ziemi włoskiej do polskiej. Czyli jak pizza zawitała w Polsce?

02 Przepis na pizzę z PRL-u. Smak dzieciństwa

Z ziemi włoskiej do polskiej. Czyli jak pizza zawitała w Polsce?

Uznaje się, że pizza w Polsce pojawiła się pierwszy raz w 1975 roku, a przepis na placek z wytrawnymi dodatkami przywiózł z biznesowej podróży do Włoch Tadeusz Szołdra, ówczesny dyrektor Zakładu Nowoczesnych Wdrożeń PSS "Społem", a także twórca popularnych w Słupsku restauracji.

Kotlety z mortadeli, czyli powrót do smaków z dzieciństwa. Jak je przyrządzić? To on zapoczątkował w PRL-owskiej Polsce modę na pizzę, którą mieszkańcy Słupska zajadają się do dziś.

Po barze "Poranek" na Pomorzu przepis na pizzę stał się popularny i inne bary oraz restauracje zaczęły serwować włoski przysmak.

Był on jednak nieco zmieniony w swojej recepturze i nie do końca oddawał smak klasycznej, włoskiej pizzy. Wszystko przez ograniczony dostęp do produktów spożywczych w czasach PRL-u.

Polacy jednak niezrażeni swoją sytuacją starali się odwzorować włoską pizzę z tych składników, które w tamtych czasach były dostępne.

Zyskująca na popularności od 1975 roku pizza, zaczęła także gościć na stołach polskich domów. Polki zdobywały przepis na ten włoski placek i modyfikowały go każda na swój sposób.

W efekcie możemy znaleźć całkiem sporo różnych przepisów na pizzę z PRL-u i każdy z nich będzie różnił się od siebie dodatkami czy ilością mąki i drożdży.

Dlatego każda pizza smakowała inaczej w każdym polskim domu, co czyniło ją wyjątkową.

Przepis na pizzę z PRL-u. Smak dzieciństwa

Zdjęcie Pizza gości w Polsce od 1975 roku / 123RF/PICSEL

Najczęściej w przepisach na najprostszą pizzę z PRL-u pojawią składniki, które przeważnie były w każdej kuchni pani domu. Przepis można rozgraniczyć na dwie części — na ciasto oraz na dodatki.

Ciasto było podstawą udanej pizzy, a dodatki najczęściej zależały od tego, co akurat było w lodówce.

Przepis na pizzę z PRL-u. Ciasto:

50 g drożdży

2 szklanki mąki

1 łyżeczka soli

3 łyżeczki cukru

2 jajka

2 łyżki oleju rzepakowego

0,5 szklanki mleka lub wody

Przepis na pizzę z PRL-u. Dodatki:



200 g startego, żółtego sera

cebula

0,5 kg pieczarek

papryka

ketchup lub przecier pomidorowy

szynka lub kiełbasa

sól, pieprz

Zdjęcie Pizza w czasach PRL-u była pieczona w blaszkach do pieczenia ciast /123RF/PICSEL



Drożdże rozdrabniamy w misce i dodajemy 3 łyżeczki cukru. Po wymieszaniu składników, odstawiamy. W tym czasie w drugiej misce mieszamy mąkę i sól. W połączonych składnikach robimy niewielkie wgłębienie i dodajemy drożdże.

Całość mieszamy i odstawiamy na chwilę. W tym czasie na patelni z rozgrzanym olejem podsmażamy kiełbasę pokrojoną w plasterki lub szynkę pokrojoną w paski. Dodajemy cebulę pokrojoną w pióra. Składniki podsmażamy do momentu zarumienienia się cebuli.



Cebulę z szynką lub kiełbasą przekładamy do miski i na tej samej patelni podsmażamy posiekane pieczarki z solą i pieprzem.



Do odstawionego ciasta dodajemy całe jajka, oliwę, mleko i mieszamy. Odstawiamy do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość.

W tym czasie blachę do pieczenia smarujemy olejem i przekładamy po wyrośnięciu ciasto, rozciągając je rękami do brzegów i znów odstawiamy na ok. 30 minut.

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i na wyrośnięte już finalnie ciasto dodajemy cienką warstwę koncentratu pomidorowego i ścieramy połowę żółtego sera.

Następnie układamy nim podsmażoną kiełbasę z cebulką, pieczarki, surową, pokrojoną w paski paprykę. Na koniec dodajemy drugą połowę startego sera.

Pieczemy przez 30 minut z grzaniem góra-dół.

Zdjęcie Domowa pizza rodem z PRL-u cieszy się do dziś popularnością w wielu polskich domach / 123RF/PICSEL

