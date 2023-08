Unia Europejska, na mocy rozporządzenia 2023/5 z dnia 3 stycznia bieżącego roku, zezwoliła na wprowadzenie do obrotu w krajach członkowskich mąkę ze świerszczy. Mąkę powstałą z owadów Acheta domesticus, czyli nazywanych potocznie świerszczami domowymi, można legalnie stosować na terenie krajów Unii Europejskiej do produkcji m.in. chleba, różnego rodzaju wypieków, makaronów, batoników, napojów, a nawet ciasta do pizzy.

Zdjęcie Sproszkowane świerszcze mogą być wykorzystywane podczas produkcji wielu artykułów spożywczych / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić, czy produkt, który kupujesz, zawiera robaki?

I choć spożywanie produktów, do których dodano sproszkowane świerszcze, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zdrowie, to nie każdy czuje potrzebę, by z takiego asortymentu korzystać. Producenci takiej żywności mają obowiązek umieszczania informacji na opakowaniu o użyciu mąki ze świerszczy.

Na liście składników mąka ze świerszczy może być oznaczona jako: proszek ze świerszcza domowego, częściowo odtłuszczony proszek ze świerszcza, mąka ze świerszczy, proszek z Acheta domesticus, cricket powder.

Zdjęcie Mąka ze świerszczy budzi wśród konsumentów skrajne emocje / 123RF/PICSEL

Nie tylko świerszcze, ale i larwy

Okazuje się, że w do produkcji żywności wykorzystuje się także inne owady, które można sprzedawać w postaci mrożonej, suszonej, sproszkowanej, ale nie mogą być one dodatkiem do innych produktów żywnościowych. Takimi owadami są: mącznik młynarek, owady szarańczy wędrownej, larwy pleśniakowca lśniącego.

Zdjęcie Koszenila to barwnik pozyskiwany z owadów żyjących na kaktusach – czerwców kaktusowych / 123RF/PICSEL

Czym jest barwnik koszenila?

Koszenila, oznaczana jest na produktach żywnościowych kodem E120 i oznacza naturalny barwnik pochodzenia zwierzęcego. Jest on wykorzystywany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz farmaceutycznym.

Barwnik pozyskuje się z owadów żyjących na kaktusach - czerwców kaktusowych, a do wytworzenia jednego kilograma koszenili potrzeba aż 155 tysięcy owadów. Na opakowaniach produktów koszenila oznaczona może być także jako kwas karminowy, karmina, ale najczęściej występuje pod wspomnianym kodem E120.

W przemyśle spożywczym E120 jest głównie wykorzystywany do barwienia jogurtów, lodów, deserów, soków, napojów gazowanych, sosów i marynat. Koszenila jest alergenem wziewnym, kontaktowym i pokarmowym, dlatego u niektórych osób może wywoływać niepożądane i ostre reakcje alergiczne, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

