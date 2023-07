Czy zielone soki są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić?

Eksperci ds. żywienia od lat apelują, aby podczas zakupów produktów spożywczych czytać etykiety i wybierać "najmniejsze zło". Niestety nadal większość produktów dostępnych w sprzedaży jest przetworzona - czyli poddana obróbce technologicznej i chemicznej, mającej na celu przede wszystkim przedłużenie jej trwałości i polepszenie walorów smakowych. Cukier, sól, tłuszcz, barwniki, konserwanty czy środki zapachowe to tylko niektóre dodatki jakimi faszeruje się z pozoru zdrową żywność. W efekcie, jej regularne jedzenie może przyczynić się do wielu dolegliwości, jak i chorób w tym:

zaburzeń żołądkowo-jelitowych

podrażnienia śluzówki

niszczenia pożytecznej flory bakteryjnej w jelitach

otyłości

cukrzycy

miażdżycy i nadciśnienia

nowotworów

Których z produktów powszechnie kupowanych powinno się szczególnie unikać?

Tych produktów spożywczych unikaj jak ognia. Są szkodliwe dla zdrowia

Węglowodany rafinowane

Czyli takie, które są oczyszczone i przetworzone jak np. cukier, biała mąka i biały ryż. Najlepiej ograniczyć w diecie to, co zawiera proste węglowodany poddane obróbce technologicznej - ciasta, ciasteczka, chipsy, napoje gazowane, soki owocowe itp. Oprócz tego, że ich jedzenie może prowadzić do otyłości, a także otłuszczenia narządów wewnętrznych, to niekorzystnie wpływają na mikrobiom jelitowy.

Zdjęcie Słodycze poza tym, że są źródłem węglowodanów rafinowanych, dostarczają też szkodliwych tłuszczy trans / 123RF/PICSEL

Produkty nafaszerowane solą

Sól dodaje się ją już niemal do wszystkiego. Jedzona w ograniczonych ilościach nie jest szkodliwa, jednak jak podają statystyki, faszerowanie nią produktów żywnościowych sprawia, że spożywa się jej znacznie więcej, aniżeli podają oficjalne zalecenia. Nadmiar soli w diecie przyczynia się do powstawania wrzodów żołądka, podrażnia go i wywołuje stany zapalne, a także nasila przemiany komórkowe, które wzmagają działanie innych czynników rakotwórczych. Szczególnie uważać trzeba na grillowane mięso, bekon, wędliny czy kiełbasy.

Z wyników wielu przeprowadzonych na przestrzeni lat badań wiemy, że istnieje silny związek pomiędzy spożywaniem żywności konserwowanej przy pomocy soli, a rozwojem raka żołądka. Do takich wniosków doszli m.in. naukowcy z Japońskiego Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem. Ich zdaniem regularne jedzenie marynowanych produktów - również warzyw, może potencjalnie zwiększyć ryzyko zachorowania na raka żołądka nawet o 50 proc.

Czerwone mięso

O szkodliwości czerwonego mięsa mówi się nie od dziś. Szczególnie mowa o wysoko przetworzonych produktach mięsnych będących źródłem sodu. Szynki, kiełbaski, parówki czy konserwy mięsne to zdaniem dietetyków jeden z najgorszych wyborów konsumenckich.

Jak podaje raport Światowej Organizacji Zdrowia, wystarczy jedzenie 50 g mięsa przetworzonego dziennie, a ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta aż o 18 proc. Ocenia się, że na szkodliwość czerwonego mięsa ma również wpływ żelazo hemowe w nim zawarte. Jego znaczne spożycie wiąże się z częstszym występowaniem chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2.

Zdjęcie Regularne spożywanie czerwonego mięsa może zwiększać ryzyko zachorowania na raka / 123RF/PICSEL

Produkty typu "light"

Są one ostatnimi czasy bardzo popularne. Sięgają po nie głównie osoby, które chcą schudnąć lub utrzymać wagę ciała. Niestety w większości przypadków obniżenie ilości tłuszczu, przykładowo w jogurcie czy serze wiąże się z tym, że producenci dodają w jego miejsce cukier, substancje słodzące czy inne wzmacniacze smaku. Naturalnego tłuszczu w produktach nie trzeba się bać - by pozbyć się nadprogramowych kilogramów zdecydowanie lepiej będzie ograniczyć w diecie węglowodany proste.